ماذا يعنى استحواذ عز على شركتين للصلب والدرفلة..بنوك استثمار تجيب

وافق مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب، الثلاثاء، على استحواذ الشركة على 42 مليون سهم من أسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح حتى نسبة 56%، والمكملة لنسبة 100%، وذلك بعد استبعاد الحصة الحالية لشركة العز الدخيلة بنسبة 44%، وعدد حتى 89.8 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم مصانع العز للدرفلة على أساس القيمة العادلة للأسهم، ونعرض آراء بنوك الاستثمار حيال هذه الصفقة.

وتبلغ قيمة صفقة شركة عز لصناعة الصلب EFSعند 10.09 دولار للسهم، مما يشير إلى قيمة حقوق ملكية تبلغ 757 مليون دولار، وقيمة حقوق ملكية مساهمة فى شركة حديد عز تبلغ 356 مليون دولار (5.9 مليار جنيه) الذى يترجم إلى 10.8 جنيه للسهم تقريبًا بالمساهمة فى شركة حديد عز، شركة مصانع العز للدرفلة ERM عند 23.07 جنيه للسهم، ويتضمن ذلك قيمة حقوق ملكية تبلغ 2,074 مليون جنيه الذى يترجم إلى 3.83 جنيه للسهم بالمساهمة فى شركة حديد عز.

وقال بنك الاستثمار فاروس، إن شركة عز الدخيلة ستدان بقيمة حقوق الملكية لمساهمى شركة حديد عز وERM وEFS البالغة 9,066 مليون جنيه والتى ستُدرج على أنها التزام فى دفاتر شركة عز الدخيلة، وستصدر شركة عز الدخيلة فيما بعد 13 مليون سهم فى صورة زيادة رأس مال بقيمة 1,176 جنيه للسهم ومن المحتمل أن تطرح زيادة رأس مال بقيمة 15.3 مليار جنيه، وستُستخدم القيمة المستحقة لمساهمى شركة حديد عز وERM وEFS فى اكتتاب زيادة رأس المال، وسيحصل مساهمى الأقلية فى عز الدخيلة على 0.97 سهم/ السهم الحالى للحفاظ على ملكيتهم ولكن سيتعين عليهم دفع 1,176 جنيه للسهم، إذا طعنت الجهة الرقابية فى الصفقة أو منعت مساهمى الأقلية من التصويت، سيشكل ذلك مخاطر سلبية كبيرة لمساهمى حديد عز.

وأضاف فاروس، أنه فى حالة عدم اكتتاب مساهمى الأقلية، ستزداد ملكية حديد عز فى الكيان الجديد وتصل بحد أقصى إلى 78% من كيان عز الدخيلة الجديد، وسيستفيد مساهمو حديد عز من هذه الصفقة بينما سيدفع مساهمو عز الدخيلة أكثر مما ينبغى للاستحواذ على شركة EFS وERM 2.03 مرة من الحصة السوقية لحديد عز، إضافة إلى ذلك، يتعرض مساهمو عز الدخيلة حاليًا إلى مزيد من الخسائر تنتج عن شركة EFS.

وتوقع فاورس، أنه بعد اتمام صفقة الاستحواذ، ستمتلك شركة حديد عز نسبة تتراوح من %55 إلى 78% فى الكيان الجديد لعز الدخيلة ونسبة 100% من شركة ESR، وستمتلك عز الدخيلة 100% من شركة EFS و100% من شركة ERM بالإضافة إلى مصنعها الحالى.

وذكر سيشمل الكيان الجديد لشركة عز الدخيلة؛ الأول 5.1 مليون طن سنويًا من القدرة الإنتاجية لمصنع الحديد المختزل المباشر، وثانيا 4.9 مليون طن سنويًا من القدرة الإنتاجية للقضبان والحديد المسطح، مشيرا إلى أن الإدارة أكدت عدم حدوث أى شطب بعد إتمام الصفقة.

فيما حدد شعاع، الأثر المتوقع من إعادة الهيكلة على الأداء التشغيلى شركتى العز لصناعة الصلب المسلطح، العز للدرفلة، أن يدعم هذا الاستحواذ عملية التكامل، تحسن الكفاءة التشغيلية، ويعزز معنويات السوق بالنسبة لشركة حديد عز

1. وصلت كل من العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدرفلة لمرحلة النضج، وتكلفة الاستحواذ أقل بكثير من تكلفة الاستبدال فى الوقت الحالى، وبالتالى سيوفر هذا فرصة جيدة أمام عز الدخيلة للتوسع.

2. دمج كل من عز الدخيلة للصلب، العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدرفلة، سيسمح للأخيرتين بأن تلبى كل منهما متطلبات رأس المال العامل من خلال تسهيلات ائتمانية جديدة، وستحميهما من التعسر المالى.

3. سيؤدى هذا الدمج أيضاً إلى حل العديد من المشكلات التشغيلية ويسمح لشركة حديد عز بالتركيز أكثر على خططها واستراتيجياتها، حيث من المفترض أن يحسن صورة الشركة مما سيعزز مؤشرات الأداء التشغيلى الرئيسية.

وبالنسبة للهيكلة، أوضح شعاع، أن القيمة الإجمالى للأسهم الخاضعة للاستحواذ فى كل من العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدرفلة من قبل عز الدخيلة للصلب 9.06 مليار جنيه، إذا ما تم إقرار عملية الاستحواذ من قبل الجمعية العمومية غير العادية لعز الدخيلة، ستظهر قيمة الصفقة كالتزامات مستحقة الدفع على عز الدخيلة حتى تتم عملية زيادة رأس المال، وبعد ذلك ستتحول قيمة الأسهم إلى بند حقوق الملكية فى ميزانية الشركة.

وحدد شعاع، سيناريوهين لعملية زيادة رأس المال وهما

1. فى السيناريو الأول، سيتم الاكتتاب فى زيادة رأس المال البالغة 15.3 مليار جنيه (13 مليون سهم بقيمة عادلة للسهم 1,176.85 جنيه للسهم) بالكامل من قبل مساهمى عز الدخيلة للصلب الحاليين، ومساهمى الأقلية فى كل من العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدرفلة، كل حسب نسبته، نظراً لأن حديد عز تمتلك 55% من عز الدخيلة فسوف تشارك بنسبتها من خلال عملية مبادلة أسهم فعلياً تبلغ 6.65 مليون سهم من أسهم عز الدخيلة مقابل حصتها فى كل من العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدرفلة.

وفى الوقت نفسه، سيتمكن المساهمون المتبقون فى عز الدخيلة للصلب من الاكتتاب فى 5.53 مليون سهم من أسهم إصدار حقوق الأولوية، بينما ستغطى الأقلية فى كل من العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدرفلة 0.82 مليون سهم من أسهم زيادة رأس المال من خلال عملية مبادلة الأسهم فعلياً، وفقاً لهذا السيناريو يتم تخفيض ملكية حديد عز فى عز الدخيلة للصلب-الإسكندرية من 54.6% إلى %52.9.

2. فى السيناريو الثانى، ستشارك حديد عز ومساهمو الأقلية فى كل من العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدرفلة من خلال مبادلة الأسهم أيضاً، بينما يواجه المساهمون الباقون فى عز الدخيلة للصلب فى حالة عدم المشاركة فى زيادة رأس المال خطر تخفيف حصصهم، وفقاً لهذا السيناريو سيتم زيادة ملكية حديد عز فى عز الدخيلة إلى 66.9%.