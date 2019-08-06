طقس جدة .. تحذيرات من تعرُّض جدة لرياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى السعودية، خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس غائمة جزئيًا إلى غائمة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وغائمة جزئيًا على المدينة المنورة، وغائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على جدة.

وأفادت الهيئة فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، بأنَّ درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 38 درجة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 - 38 كيلو مترًا فى الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة فى المدينة المنورة إلى 39 درجة وحركة الرياح غربية، بسرعة 15- 35 كيلو مترًا في الساعة .

وفى مشعر عرفات، بلغت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 - 38 كيلو مترًا فى الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة فى مشعر منى 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلو مترًا في الساعة، وفى مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلو مترًا في الساعة ، وبلغت درجة الحرارة في جدة 37 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلو مترًا في الساعة.

كانت إمارة منطقة مكة المكرمة ، أعلنت اليوم الثلاثاء، إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامى؛ بسبب سرعة الرياح وتدنى مستوى الرؤية الأفقية.فيما حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى السعودية، إلى تعرُّض جدة لرياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، مع تدني مدى الرؤية حتى الرابعة عصرًا، وتضمَّن هذا التنبيه المُخصَّص لمنطقة مكة المكرمة كلًا من أضم، الجموم، الخرمة، الطائف، العاصمة المقدسة، القنفذة، الكامل، الليث، المويه، بحرة، تربة، خليص، رابغ، عرفات، مزدلفة، ومنى.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى السعودية، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس- اليوم الثلاثاء- توقّعت فيه هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأمس الأول الأحد، أعلن الرئيس العام لهيئة الأرصاد السعودية الدكتور خليل بن مصلح الثقفى، عن حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة لحج هذا العام 1440هـ, وذلك خلال المؤتمر الصحفى السنوى الذى عُقد بمقر الهيئة بجدة.