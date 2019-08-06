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صور.. مدرسة مصطفى كامل الابتدائية بأبو كبير شرقية آيلة للسقوط

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 08:00 ص
صور.. مدرسة مصطفى كامل الابتدائية بأبو كبير شرقية آيلة للسقوط مدرسة مصطفى كامل الابتدائية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أعرب عدد من الأهالى وأولياء أمور الطلاب عن غضبهم الشديد جراء الإهمال الواضح بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية التابعة لإدارة أبوكبير التعليمية بمحافظة الشرقية الآيلة للسقوط فى أى وقت.

وقال السيد العايدى أحد أولياء الأمور إن المدرسة تتكون من 3 أدوار وهى غير صالحة للاستخدام بالمرة حسب اللجنة الاستشارية بهيئة الأبنية التعليمية بالشرقية والتى أوصت فى تقريرها بضرورة إخلاء الدور الثالث نهائيا.

وأضاف صلاح عبد الرازق أحد أولياء الأمور أن المدرسة تعمل على فترتين وتستوعب أكثر من 1500 طالب وطالبة غير مئات المدرسين والإداريين والعمال أنه يخشى على أبنائه وباقى الطلاب من انهيار المدرسة المتوقع فى أى وقت لأن مبانيها متصدعة.

وناشد الجميع وزارة التربية والتعليم والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية بالإسراع بإخلاء المدرسة وعمل إحلال وتجديد لها حفاظا على أرواح الطلاب والمعلمين والإداريين.

مدرسة مصطفى كامل الابتدائية (1)
 

 

مدرسة مصطفى كامل الابتدائية (2)
 

 

مدرسة مصطفى كامل الابتدائية (3)
 

 

مدرسة مصطفى كامل الابتدائية (4)
 

 

مدرسة مصطفى كامل الابتدائية (5)
 

 

مدرسة مصطفى كامل الابتدائية (6)
 

 

مدرسة مصطفى كامل الابتدائية (7)
 

 


الشرقيه

محافظه الشرقيه

مدرسه ايله للسقوط

وزاره التربيه والتعليم

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