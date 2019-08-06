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صور.. لافتات "شكرا مصر" تزين قوافل حجاج غزة فى طريقهم لمطار القاهرة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 07:41 م
صور.. لافتات "شكرا مصر" تزين قوافل حجاج غزة فى طريقهم لمطار القاهرة لافتات "شكرا مصر" تزين قوافل حجاج غزة
شمال سيناء - محمد حسين

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حملت قوافل حجاج قطاع غزة المتوجهين ، الى المملكة العربية السعودية ، عن طريق الأراضى المصرية لافتات حملت عبارة " شكرا مصر " ،  وشهد اليوم طريق رفح القنطرة تجدد سير قوافل أتوبيسات حجاج قادمين من قطاع غزة من طريق معبر رفح فى طريقهم لمطار القاهرة للسفر لأداء مناسك الحج .

وقام الحجاج من أبناء غزة بالتوقف فى مدينة العريش للاستراحة ، وأكد  مصدر فى معبر رفح من الجانب المصرى، أنه عبرت اليوم قافلة حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين وعددهم 479 حاجا أقلتهم 10 أتوبيسات

لافتات شكرا مصر تزين قوافل حجاج غزة فى طريقهم لمطار القاهرة (3)
لافتات شكرا مصر تزين قوافل حجاج غزة فى طريقهم لمطار القاهرة 

 

لافتات شكرا مصر تزين قوافل حجاج غزة فى طريقهم لمطار القاهرة (4)
لافتات شكرا مصر تزين قوافل حجاج غزة فى طريقهم لمطار القاهرة

 


لافتات شكرا مصر تزين قوافل حجاج غزة فى طريقهم لمطار القاهرة 

 

لافتات شكرا مصر تزين قوافل حجاج غزة فى طريقهم لمطار القاهرة (6)
لافتات شكرا مصر تزين قوافل حجاج غزة فى طريقهم لمطار القاهرة 

 

لافتات شكرا مصر تزين قوافل حجاج غزة فى طريقهم لمطار القاهرة (1)
لافتات شكرا مصر تزين قوافل حجاج غزة فى طريقهم لمطار القاهرة 

 

لافتات شكرا مصر تزين قوافل حجاج غزة فى طريقهم لمطار القاهرة (2)
لافتات شكرا مصر تزين قوافل حجاج غزة فى طريقهم لمطار القاهرة

سيناء

رفح

حجاج

غزة

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