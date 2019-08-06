صور.. لافتات "شكرا مصر" تزين قوافل حجاج غزة فى طريقهم لمطار القاهرة

شمال سيناء - محمد حسين

حملت قوافل حجاج قطاع غزة المتوجهين ، الى المملكة العربية السعودية ، عن طريق الأراضى المصرية لافتات حملت عبارة " شكرا مصر " ، وشهد اليوم طريق رفح القنطرة تجدد سير قوافل أتوبيسات حجاج قادمين من قطاع غزة من طريق معبر رفح فى طريقهم لمطار القاهرة للسفر لأداء مناسك الحج .

وقام الحجاج من أبناء غزة بالتوقف فى مدينة العريش للاستراحة ، وأكد مصدر فى معبر رفح من الجانب المصرى، أنه عبرت اليوم قافلة حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين وعددهم 479 حاجا أقلتهم 10 أتوبيسات



لافتات شكرا مصر تزين قوافل حجاج غزة فى طريقهم لمطار القاهرة



لافتات شكرا مصر تزين قوافل حجاج غزة فى طريقهم لمطار القاهرة



لافتات شكرا مصر تزين قوافل حجاج غزة فى طريقهم لمطار القاهرة



لافتات شكرا مصر تزين قوافل حجاج غزة فى طريقهم لمطار القاهرة



لافتات شكرا مصر تزين قوافل حجاج غزة فى طريقهم لمطار القاهرة