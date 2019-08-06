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صور.. إقبال كبير على أضاحى العيد الحية بسعر 62 جنيهًا للكيلو بشمال سيناء

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 10:19 ص
صور.. إقبال كبير على أضاحى العيد الحية بسعر 62 جنيهًا للكيلو بشمال سيناء الأضاحى بشوادر العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، وصول أضاحى العيد الحية لمدينة العريش، وبدء بيعها بسعر 62 جنيها للكيلو للجمهور، وشهد موقع البيع إقبالا كبيرا من الأهالى لشراء الأضاحى.

وقال فتحى راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية فى شمال سيناء، فى تصريحات صحفية له، إن الأضاحى يتم بيعها فى شادر كبير فى مدينة العريش، عرضت فيه 110 رؤوس من الأغنام وصلت للمحافظة على 3 دفعات.

وأضاف مدير مديرية التموين، أنه من خلال منافذ بيع الشركة يتم طرح كيلو اللحمة السودانى الطازجة بسعر 85 جنيهًا، وكيلو اللحمة البرازيلى الطازجة بسعر 110 جنيهات، بينما اللحوم المجمدة السودانى بسعر 95 جنيهًا، واللحوم البرازيلى المجمدة بسعر 60 جنيهًا.

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شوادر الأضاحى الحية بالعريش 
 
2
شوادر الأضاحى الحية بالعريش 

 

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شوادر الأضاحى الحية بالعريش 

 


شمال سيناء

بيع الاضاحى

اضاحى حى

الشركة العامة لتجارة الجملة

العريش

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