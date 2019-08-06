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"رويترز " ببورصة وول ستريت تهبط مع تجدد الحرب التجارية بين واشنطن والصين

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 02:00 ص
"رويترز " ببورصة وول ستريت تهبط مع تجدد الحرب التجارية بين واشنطن والصين ستاندرد آند بورز العالمية
رويترز

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هبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت ، ونزل ستاندرد آند بورز 500 نحو3% مع هبوط اليوان بعدما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية على سلع صينية، وهو ما أثار مخاوف من مزيد من التصعيد في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
 
وهوى المؤشر داو جونز الصناعي 767.27 نقطة أو 2.9 % إلى 25717.74 نقطة ، الاثنين ، وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 87.31 نقطة أو 2.98 % إلى 2844.74 نقطة ، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 278.03 نقطة أو 3.74 % إلى 7726.04 نقطة.

ستاندرد آند بورز

بورصة وول ستريت

اليوان

دونالد ترامب

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