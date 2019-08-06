تونس ترحب بتوقيع الوثيقة الدستورية بين الأطراف السودانية

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أعربت تونس عن ترحيبها بالتوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، مؤكدة على أهميتها في تحقيق الأمن والاستقرار في جمهورية السودان الشقيقة.

وجددت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم،الثلاثاء، التأكيد على موقف تونس الداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان، ومساندتها لخيارات الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته إلى مستقبل أفضل ينعم فيه بالحرية والعيش الكريم.

من جهة أخرى، استقبل رئيس الجمهورية التونسي المؤقت محمد الناصر، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حيث استعرضا مستجدّات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بالبلاد.