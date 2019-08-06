تعرف على المستندات المطلوبة لتقنين العقارات المخالفة وفقا لقانون التصالح

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت أحياء محافظة الاسكندرية ، عن بدء تلقى طلبات تقنين العقارات المخالفة بالاسكندرية ، و ذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 17 لـ2019 وصدور لائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

تعرف على المستندات المطلوبة لتقنين الأوضاع و موعد غلق باب التقديم

1-صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب

2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة لأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه

3- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض المخلفات البناء وتقنين أوضاعها

4- نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي

5- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أو أرونيك الترخيص أن وجد

6- تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى هندسي

7- الإيصال الدال على سداد رسم الفحص .

8- يستوجب تقديم الطلب خلال المدة القانونية التي حددها القانون والمقررة بـ 6 أشهر على أن تنتهي في 7 يناير 2020