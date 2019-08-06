بن زايد: "العطاء" ركيزة أساسية فى التوجهات الإنسانية لدولة الإمارات

إيمان حنا

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، اليوم الثلاثاء ، أن العمل التطوعي وتعزيز قيم العطاء والتعاون يشكل ركيزة أساسية في التوجهات الإنسانية لدولة الإمارات منذ تأسيسها، مشيراً إلى أن الدولة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، أرست نهجا ثابتا ومنظومة عمل تطوعي أصيلة بجهود أبنائها بما تحمله من قيم والتزام أخلاقي تجاه خدمة الإنسان وسعادته وصون كرامته أينما كان، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكد بن زايد، أهمية غرس ثقافة العطاء وأعمال الخير والتعاون والمساعدة لدى أبناء الإمارات من خلال الإسهام العملي في إنجاز المبادرات الإنسانية التنموية والخدمية للفئات التي تحتاج للدعم في مختلف الدول، مضيفا أن الدولة تأسست على قيم و ثقافة أصيلة أساسها فعل الخير والعطاء والتضامن وإغاثة الملهوف.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد فريق "سفراء العطاء" الطلابي الذي شارك في أعمال تطوعية في أذربيجان وماليزيا وزنجبار، خلال الإجازة الدراسية الصيفية لهذا العام ، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمبادرة " سفراؤنا " التي تنفذها وزارة التربية والتعليم.

ومن جانبه أعرب الوفد عن شكرهم وتقديرهم للدعم الذي تقدمه قيادة الدولة الحكيمة والاهتمام الذي توليه للطلبة من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المتميزة التي تسهم في تأهيلهم وصقل شخصياتهم في مختلف جوانبها خاصة الجانب الإنساني.