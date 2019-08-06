بعثة الحج المصرية تتابع تجهيزات مخيمات الحجاج استعدادا لتصعيد يوم عرفة

رسالة مكة المكرمة آمال رسلان

كشف مسئولو البعثة المصرية للحج لعام 1440هـ، عن خطة تصعيد الحجاج المصريين لجبل عرفات يوم السبت المقبل، لافتين إلى أن البعثات المختلفة المشرفة على حجاج السياحة والتضامن والداخية تتابع تجهيزات مخيمات الحجاج فى هذا اليوم، والتأكد من عدم وجود عوائق أمام الحجاج.

وناشد مسئولو بعثة مصر الرسمية، جموع الحجاج باتباع الإرشادات الطبية في وقفة عرفات حتى لا تعرض نفسها لأزمات صحية، مؤكدين أن البعثة المصرية نسقت مع السلطات السعودية لمتابعة خطة تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات وتم تحديد مسارات الأتوبيسات لنقل الحجاج المصريين والتأكيد على ضرورة جودة الخدمات المقدمة لهم في مخيمات منى، وسط ترحاب وتعاون كبير من جانب السلطات السعودية.

وتفقد مسئولو البعثة الرسمية للحج، مقر بعثة الحج السياحي، وذلك بصحبة مجدي شلبي رئيس بعثة الحج السياحي وإيمان قنديل مستشار وزير السياحة، للشئون الدينية.

وقال مسئولو البعثة الرسمية للحج، إن أجهزة الدولة تتابع حالة الحجاج المصريين كافة لحظة بلحظة، وتم إنشاء غرفة عمليات رئيسية وفرعية لرصد الحالات أول بأول على مدار الساعة، في تنسيق كامل مع البعثات والجهات المسئولة بالمملكة العربية السعودية.

وتابعوا: "وصلتنا اليوم شكاوى من نقص بعض الأدوية وعلى الفور تم التنسيق مع المستشفيات السعودية لتوفير الخدمة الطبية اللازمة، وتم حل الأزمة، كما تم الدفع بالمشايخ لرفع الوعي بين الحجاج وتسهيل أداء المناسك"، لافتين إلى أن المشكلات التي تواجه الحجاج تقل عن السنوات السابقة، بفعل جهود الدولة والعمل كفريق واحد بين البعثات الثلاث "القرعة، السياحة، التضامن".

وأشار مسئولو البعثة الرسمية للحج، الى وجود أمراض مزمنة لدى بعض الحجاج، إلى جانب بعض الحالات الحرجة لكبار السن، ولكن البعثة الرسمية على تواصل مستمر مع وزارة الصحة بالمملكة، وتم تجهيز خطط التعامل مع الطوارئ في وقتها، متابعين بأنه توجد بعض حالات الوفيات ولكن لم يتم حصرها حتى الآن.