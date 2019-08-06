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المجلس العسكرى فى السودان يؤكد أهمية ربط المغتربين بوطنهم

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 07:20 م
المجلس العسكرى فى السودان يؤكد أهمية ربط المغتربين بوطنهم السودان
أ ش أ

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أكد الفريق أول ركن طيار صلاح عبد الخالق سعيد، رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، أهمية جهاز "تنظيم شؤون السودانيين بالخارج" فى ربط وتعزيز صلات أبناء السودان بالخارج بالوطن، وتوظيف خبراتهم ومدخراتهم من أجل التنمية.

 

والتقى سعيد اليوم الثلاثاء، السفير عصام متولي الأمين العام للجهاز، والدكتور ابراهيم البحاري رئيس المجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج، وأكد لهما دعم المجلس العسكري للجهاز للاضطلاع بدوره على أكمل وجه.

 

وذكر بيان للمجلس العسكري في السودان أن الأمين العام للجهاز قدم، خلال الاجتماع، شرحا شاملا عن أداء الجهاز خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى حزمة الحوافز التي كان أقرها مجلس الوزراء السابق للمغتربين، ومنها إعفاء السيارات من الرسوم الجمركية والتأمين الصحي لأسر المغتربين.

 

وأكد الأمين العام للجهاز ضرورة تنفيذ حزمة الحوافز المقررة لتشجيع المغتربين على المساهمة فى دعم الاقتصاد الوطني.

 


السودان

المجلس العسكرى السودانى

تنمية

رسوم جمركية

تامين صحى

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