سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 09:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

السعودية : 5639 مبنى فى مكة والمدينة مخصصة للحجاج

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 07:43 م
السعودية : 5639 مبنى فى مكة والمدينة مخصصة للحجاج ارشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في تقريرها، أن إجمالي عدد المباني المخصصة للحجاج ( فنادق ـ عمائر ـ شقق) في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ 5639 مبنى بطاقة إستيعابية 2.778.660 حاجاً .

وكما نشرت وكالة الانباء السعودية، أفادت الهيئة، أن عدد المباني المخصصة للحجاج في مكة المكرمة بلغ 5020 مبنى بطاقة استيعابية 2.432.217 حاجاً، فيما بلغ عدد المباني المخصصة للحجاج في المدينة المنورة 619 مبنى بطاقة استيعابية بلغت 346.443 حاجاً .

يذكر أن المباني المخصصة للحجاج تعني أي وحدة سكنية ( فندق ـ عمارة ـ شقة ) مصنفة ومعتمدة لدى وزارة الحج وتقع في مكة المكرمة أو المدينة المنورة ولا تشمل المخيمات والمباني في المشاعر المقدسة .


الحجاج

موسم الحج

اخبار الحج

مبانى سكنيه

احصاء السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: قناة السويس.. قناة المليارات

اليوم السابع: قناة السويس.. قناة المليارات

حبس وزير النقل الجزائرى السابق على ذمة التحقيق بتهمة الفساد المالى

حبس وزير النقل الجزائرى السابق على ذمة التحقيق بتهمة الفساد المالى

ترميم معهد الأروام بعد 48 ساعة من الحادث الإرهابى

ترميم معهد الأروام بعد 48 ساعة من الحادث الإرهابى

أول مولود فى الحج.. سيدة أفغانية أنجبت "محمد" فى مكة

أول مولود فى الحج.. سيدة أفغانية أنجبت "محمد" فى مكة

البنك المركزى: ارتفاع احتياطى مصر الأجنبى لـ 44.9 مليار دولار بنهاية يوليو

البنك المركزى: ارتفاع احتياطى مصر الأجنبى لـ 44.9 مليار دولار بنهاية يوليو

موجز أخبار مصر للساعة 6.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد فى التاريخ

موجز أخبار مصر للساعة 6.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد فى التاريخ

تفاصيل 48 ساعة من تحقيقات النيابة فى حادث معهد الأورام الإرهابى.. حركة "حسم" أعدت السيارة المحملة بالمتفجرات لتنفيذ عملية إرهابية.. وأقوال 6 من المصابين: فوجئنا بصوت الانفجار بعد تصادم السيارات

تفاصيل 48 ساعة من تحقيقات النيابة فى حادث معهد الأورام الإرهابى.. حركة "حسم" أعدت السيارة المحملة بالمتفجرات لتنفيذ عملية إرهابية.. وأقوال 6 من المصابين: فوجئنا بصوت الانفجار بعد تصادم السيارات

بلومبرج: اقتصاد مصر الأسرع نموا بالشرق الأوسط.. ومكافحة الفقر أقوى تحدياتها

بلومبرج: اقتصاد مصر الأسرع نموا بالشرق الأوسط.. ومكافحة الفقر أقوى تحدياتها

للحجاج.. إرشادات للوقاية من النزلات المعوية والإجهاد الحرارى أثناء المناسك

للحجاج.. إرشادات للوقاية من النزلات المعوية والإجهاد الحرارى أثناء المناسك

بالإنفوجراف .. قناة السويس تحقق أعلى عائد فى تاريخها

بالإنفوجراف .. قناة السويس تحقق أعلى عائد فى تاريخها

قناة السويس.. أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة × 10 معلومات

قناة السويس.. أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة × 10 معلومات

انفجار معهد الاورام.. 7 معلومات ترصد تطورات الحادث.. تعرف عليها

انفجار معهد الاورام.. 7 معلومات ترصد تطورات الحادث.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة