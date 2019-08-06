الأجهزة الرقابية تكشف عجز 340 طن قمح بإحدى الشون شمال ببنى سويف

بنى سويف- أيمن لطفى

كشفت الأجهزة الرقابية وتموين بنى سويف ، عجزا يصل إلى340 طن و600 كيلو قمح ، مساء أمس الاثنين بإحدى الشون شمال بنى سويف .

وردت معلومات إلى مديرية التموين ، تفيد وجود عجز فى كميات القمح الواردة الى شونة ناصر بمدينة ناصر شمال المحافظة والتابعة للبنك الزراعى.

وفاجأت الشونة حملة ضمت كل من: وصفى عبدالله مدير عام التموين ، عصمت حسن أحمد دياب مدير الرقابة التموينية ، جمعة على عبدالحفيظ رئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية ، العقيد دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين ، والرائد شريف جمال معاون المباحث ، وبمراجعة الدفاتر ومضاهاة الكميات الواردة والمثبتة بها ، بما تحويه الشونة من كميات ، تبين وجود عجز بها يقدر بمليون ونصف المليون جنيه ، وألقى القبض على أمين الشونة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة .