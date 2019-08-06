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اضبط مخالفة.. سيارة صرف تلقى حمولتها بترعة بجوار الطريق الدائرى بشبرا الخيمة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 12:00 ص
اضبط مخالفة.. سيارة صرف تلقى حمولتها بترعة بجوار الطريق الدائرى بشبرا الخيمة سيارة صرف صحى تلقى حمولتها بترعة
القليوبية-نيفين طه

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اشتكى أهالى منطقة أم بيومى التابعة لمدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، بسب وجود سيارة صرف صحى تلقى بمخلفاتها بترعة بجوار الطريق الدائرى، دون مراعاة ما تسببه من أضرار جسيمة تضر بصحة المواطنين

وأشار مسعد على، من أهالى المنطقة، أن تلك الترعة التى يتم إلقاء مخلفات الصرف الصحى بيها، تروى العديد من الأراضى الزراعية بالمنطقة مما يسبب ذالك من تلوث جسيم يضر بصحة المواطنين .

وطالب محمد محمود المسؤولين بمجلس مدينة شبرا الخيمة بضرورة التصدى لتلك السيارات التى تلوث الترعة بجانب انتشار الحشرات والروائح الكريهة، بالأضافة إلى تلوث الزرع التى تروى بية تلك الترعه وتفشى الأمراض الفيروسية للأهالى دون مراعاة صحتهم، مطالبين بضرورة تنقية تلك الترعة من قبل مسؤولى الرى وضبط تلك السيارات حرصا على حياة المواطنين وصحتهم.

 
سيارة صرف صحى تلقى حمولتها بترعة (1)
سيارة صرف صحى تلقى حمولتها بترعة 
 
سيارة صرف صحى تلقى حمولتها بترعة (2)
سيارة صرف صحى تلقى حمولتها بترعة 
 
 

اضبط مخالفه

الطريق الدائرى

محافظه القليوبيه

شبرا الخيمة

الصرف الصحي

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