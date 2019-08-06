إستجابة لـ"ليوم السابع"..محافظ بنى سويف يسلم رب أسرة عقد وحدة بالإيواء

بنى سويف أيمن لطفى

سلم المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، عقد ايجار وحدة سكنية بالإيواء العاجل ومبلغ خمسة آلاف جنيه إعانة عاجلة، لرب أسرة تقيم عزبة سعودى بمدينة بني سويف العاصمة، وذلك استجابة لمانشره "اليوم السابع" بعنوان "أسرة ببنى سويف تقيم بحجرة واحدة دون مصدر دخل".

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء، للمواطن رمضان عبدالغفار، بحضور محمد صفوت مدير عام إدارة خدمة المواطنين، ومها حميدة مسؤول وحدة حقوق الإنسان بالادارة، والذى سبق وكلف المحافظ وحدة حقوق الإنسان، بدراسة حالة أسرته، وإعداد تقرير واف عن الوضع الاجتماعى والمعيشى لها، متضمنا المقترحات والحلول اللازمة الواجب اتخاذها لمساعدة الأسرة فى ظروفها الإنسانية الخاصة.

وخلال اللقاء استمع المحافظ من رب الأسرة عن ظروفه وأحواله المعيشية والصحية الصعبة، خاصة بعد أن أجريت له عملية جراحية أقعدته عن العمل، وإصابة بعض أفراد الاسرة بأمراض فى العيون والجلد، وعدم القدرة على تحمل نفقة استكمال أبنائه لمسيرتهم فى التعليم.

وكلف المحافظ مدير عام التضامن بسرعة صرف مساعدة عاجلة من جمعية التكافل الاجتماعى، والتواصل الدائم مع الوزارة للبت فى تظلم المواطن لصرف معاش الضمان المتوقف، بالإضافة إلى التنسيق مع الصحة للانتهاء من إجراءات علاج أبنائه وزوجته على نفقة الدولة بمستشفى ناصر العام ورمد بني سويف.

وأعرب المواطن عن شكره وتقديره لمحافظ بنى سويف لاهتمامه بظروفه ودعمه المعنوى والمادى له ولأسرته، ومشيرا إلى الإستجابة السريعة التى لم يكن يتوقعها، حيث أشار المواطن إلى زيارة فريق من المحافظة لمنزله وتفقد حالته الإنسانية وظروفه المعيشية وتوجت بمقابلة المحافظ وتوفير حلول لمشاكله .