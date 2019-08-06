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أول مولود فى الحج.. سيدة أفغانية أنجبت "محمد" فى مكة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 06:36 م
أول مولود فى الحج.. سيدة أفغانية أنجبت "محمد" فى مكة المولود محمد
وكالات

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 كشفت وزارة الصحةبالمملكة العربية السعودية، عن حالة ولادة لحاجة أفغانية 33 عاماً بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة ؛ أنجبت طفلاً أطلقت عليه "محمد", ويعد أول مواليد الحج لهذا العام 1440 هـ.

مولود الحج
مولود الحج

 

وكما نشرت وكالة الانباء السعودية، أبانت "الصحة" أن المستشفى يسعى جاهدًا لتوفير الاحتياجات الرئيسة للمرضى قاصدي بيت الله الحرام لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة .

مولود الحج2
مولود الحج2

 

من جهتها عبرت الحاجة الأفغانية عن شكرها لوزارة الصحة ممثلة في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة على العناية والخدمات الفائقة التي قدمت لها .


اول مولود فى الحج

افغانية تلد أثناء الحج

وزارة الصحة السعودية

اليوم السابع بلس

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