محافظ القليوبية يشهد احتفالية تكريم 59 طالبًا متفوقًا بمركز شباب القلج بالخانكة

وأشار المحافظ، في كلمته ببداية الحفل إلي أنه في هذه الأيام المتزامنة مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، لابد وأن ننسب الفضل لأصحابه خاصة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وحفاظا على أمنه واستقراره وحمايته مطالبا الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء وشهداء المعهد القومي للاورام، وأن تكريم الفائقين ودعم المتميزين جزء أصيلا من الفكر الذي تتبناه الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة الدفع بالعناصر الطلابية المتميزة وتوفير المناخ الملائم لتفوقهم وتكريمهم ليكون ذلك دافعا لباقي الطلاب لبذل الجهود لتحقيق المزيد من التفوق.

وهنأ محافظ القليوبية، الطلاب المتفوقين بالشهادات العامة على نبوغهم ورفع اسم المحافظة وترتيبها بين باقي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا التفوق جاء نتيجة جهد الأسر المكافحة والتربية السليمة التي قدمتها لأبنائها موجها التحية لأولياء الأمور علي ما قدموه لأبنائهم.

وفي نهاية الاحتفالية قام المحافظ بتسليم الدروع للطلبة المتفوقين والتقاط الصور معهم تحفيزا لهم، كما تم تكريم الكابتن شهاب محمد عبدالعزيز لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني لألعاب القوى.