محافظ الغربية: إزالة 594 حالة تعدٍ على أملاك الدولة خلال أعمال الموجة الـ13

وفى هذا الشأن قامت محافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية وإزالة 594 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 82551 م2 خلال أعمال الموجة 13 لإسترداد "حق الشعب".

حيث قام مركز طنطا بإزالة 49 حالة تعدٍ على مساحة 8860 م2 تمثلوا فى إزالة 18 حالة تعدٍ على أملاك الري بمساحة 849 م2- 5 حالات تعدٍ على أملاك الأوقاف بمساحة 991 م2- 5 حالات تعدٍ على أملاك السكة الحديد بمساحة 891 م2، 20 حالة تعدٍ على أملاك الوحدة المحلية بمساحة 4599 م2، حالة تعدٍ على أملاك الطرق بمساحة 1530 م2 .

كما قام حى أول طنطا بإزالة 11 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 2012 م2 تمثلوا فى إزالة 6 حالات تعدٍ على أملاك الري والصرف بمساحة 303 م2 - 3 حالات تعدٍ على أملاك السكة الحديد بمساحة 76 م2- حالة تعدٍ على أملاك الوحدة المحلية بمساحة 103 م2- حالة تعدٍ على أملاك السكة الحديد بمساحة 1530 م2.

بينما قام حي ثاني طنطا بإزالة حالة تعدٍ على أملاك الوحدة المحلية بمساحة 55 م2.

أما مركز ومدينة المحلة الكبرى قام بإزالة 90 حالة تعدٍ على مساحة 8370 م2 تمثلوا فى إزالة 71 حالة تعدٍ على أملاك الرى والصرف بمساحة 5339 م2- 19 حالة تعدٍ على أملاك الأوقاف بمساحة 3031 م2

وقام مركز ومدينة كفر الزيات بإزالة 64 حالة تعدٍ بمساحة 7590 م2 تمثلوا في إزالة 57 حالة تعدٍ على أملاك الري والصرف بمساحة 2535 م2- 2 حالة تعدٍ على أملاك السكة الحديد بمساحة 3561 م2- حالة تعدٍ على أملاك الوحدة المحلية بمساحة 47 م2- 4 حالات تعدٍ على أملاك الطرق بمساحة 1447م2