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محافظ الغربية: إزالة 594 حالة تعدٍ على أملاك الدولة خلال أعمال الموجة الـ13

الإثنين، 05 أغسطس 2019 07:49 م
محافظ الغربية: إزالة 594 حالة تعدٍ على أملاك الدولة خلال أعمال الموجة الـ13 اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية - محمد طارق

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أصدر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، تعليماته المشددة لرؤساء المدن والأحياء ومديرى المديريات بعدم التهاون فى تطبيق القانون تجاه المخالفين والمتعدين دون أى تميز بين المواطنين والعمل على إسترداد جميع أملاك الدولة من خلال تكثيف حملات الإزالة لإسترداد كافة التعديات على أملاك الدولة بجميع أنحاء المحافظة.
 
وفى هذا الشأن قامت محافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية وإزالة 594 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 82551 م2 خلال أعمال الموجة 13 لإسترداد "حق الشعب".
 
حيث قام مركز طنطا بإزالة 49 حالة تعدٍ على مساحة 8860 م2 تمثلوا فى إزالة 18 حالة تعدٍ على أملاك الري بمساحة 849 م2- 5 حالات تعدٍ على أملاك الأوقاف بمساحة 991 م2- 5 حالات تعدٍ على أملاك السكة الحديد بمساحة 891 م2، 20 حالة تعدٍ على أملاك الوحدة المحلية بمساحة 4599 م2،  حالة تعدٍ على أملاك الطرق بمساحة 1530 م2 .
 
كما قام حى أول طنطا بإزالة 11 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 2012 م2 تمثلوا فى إزالة 6 حالات تعدٍ على أملاك الري والصرف بمساحة 303 م2 - 3 حالات تعدٍ على أملاك السكة الحديد بمساحة 76 م2- حالة تعدٍ على أملاك الوحدة المحلية بمساحة 103 م2- حالة تعدٍ على أملاك السكة الحديد بمساحة 1530 م2.
 
بينما قام حي ثاني طنطا بإزالة حالة تعدٍ على أملاك الوحدة المحلية بمساحة 55 م2.
 
أما مركز ومدينة المحلة الكبرى قام بإزالة 90 حالة تعدٍ على مساحة   8370 م2 تمثلوا فى إزالة 71 حالة تعدٍ على أملاك الرى والصرف بمساحة 5339 م2- 19 حالة تعدٍ على أملاك الأوقاف بمساحة 3031 م2
 
وقام مركز ومدينة كفر الزيات بإزالة 64 حالة تعدٍ بمساحة 7590 م2 تمثلوا في إزالة 57 حالة تعدٍ على أملاك الري والصرف بمساحة 2535 م2-  2 حالة تعدٍ على أملاك السكة الحديد بمساحة 3561 م2- حالة تعدٍ على أملاك الوحدة المحلية بمساحة 47 م2- 4 حالات تعدٍ على أملاك الطرق بمساحة 1447م2

كما قام مركز ومدينة زفتي بإزالة 77 حالة تعدٍ على مساحة 7780 تضمنت إزالة 59 حالة تعدٍ على أملاك الري والصرف بمساحة 2238 م 2-  11 حالة تعدٍ على أملاك الأوقاف بمساحة 4013 م2- 6 حالات تعدٍ على أملاك الوحدة المحلية بمساحة 1389 م2- حالة تعدٍ على أملاك الطرق بمساحة 140م2.

بينما أزال مركز ومدينة السنطة 52 حالة تعدٍ بمساحة 19146 م2 تضمنوا إزالة 40 حالة تعدٍ على أملاك الري والصرف بمساحة 15302 م2-  12 حالة تعدٍ على أملاك الأوقاف بمساحة 3844 م.2.

وأزال أيضاً مركز ومدينة قطور 14 حالة تعدٍ على مساحة 3331 م2 تمثلوا في إزالة  4 حالات تعدٍ على أملاك الأوقاف بمساحة 1046 م2- إزالة 3 حالات تعدٍ على أملاك السكة الحديد بمساحة 188 م2- 7 حالات تعدٍ على أملاك الوحدة المحلية بمساحة 2097 م2.

كما قام مركز ومدينة بسيون بإزالة 51 حالة تعدٍ على مساحة 6790 م2 تضمنوا إزالة 33 حالة تعدٍ على أملاك الري والصرف بمساحة 2831 م2- 7 حالات تعدٍ على أملاك الأوقاف بمساحة 1146 م2- 11 حالة تعدٍ على أملاك الوحدات المحلية بمساحة 2813م2.

أما مركز ومدينة سمنود قام بإزالة 185 حالة تعدٍ على مساحة 18617 م2 تمثلوا في إزالة 150 حالة تعدٍ على أملاك الري والصرف بمساحة 14230م2- 35 حالة تعدٍ على أملاك الأوقاف بمساحة 4387 م2.

وأكد محافظ الغربية على استمرارية حملات الإزالة على مستوى المحافظة حتى الوصول إلى هدفها وإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة واستردادها.

 


محافظ الغربية

ازالات

حملات إزالة

إزالة التعديات

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