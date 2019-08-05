محافظ الدقهلية: 9907 مشروعات بتكلفة 293 مليون جنيه خلال تسعة أشهر

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بالدقهلية منح 293 مليون جنيها مولت 9907 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وحققت حوالى 19 ألف و580 فرصة عمل خلال الفترة من الأول من سبتمبر 2018 وحتى 30 يونيو 2019.

وأضاف محافظ الدقهلية أن الجهاز يقوم بتمويل العديد من المشروعات فى نطاق المحافظة، وبلغ إجمالى التمويل كقروض 293 مليون جنيه، حيث مـولـت قرابة 884 مشـروعا صغيـرا بقيمة 149 مليون جنيه وفرت 2847 فرصة عمل، و9023 مشروعا متنـاهـى الصـغـر بقيمة 144 مليون جنيه وفرت 16 ألف و733 فرصة عمل، لافتا إلى أن الهدف هو تشجيع الشباب على إقامة المشروعات الخاصة بهم، والاستفادة من التمويل الذى توفره الحكومة لهم بشروط ميسرة.