صور.. حملات مسائية بكورنيش الإسكندرية لإزالة الإشغالات وفتح الطريق

الاسكندرية- جاكلين منير

شنت إدارة إشغال الطريق بحى المنتزه ثان شرق الإسكندرية، حملات مسائية لرفع الإشغالات لاستعادة الانضباط بنطاق الحى .

وذلك فى ضوء توجيهات العميد خالد كشك رئيس حى ثان المنتزه، ومصطفى عبد السلام سكرتير عام الحى، لإزالة التعديات والإشغالات التى تتعدى على حرم الطريق العام.

وأشار بيان صادر من حى المنتزه ثان، إلى أن إدارة إشغال الطريق بمعاونة وحدة الإزالة المسائية، وبقيادة مدير إدارة إشغال الطريق ومعاونيه ورئيس وحدة الإزالة المسائية، قد قامت بإزالة الإشغالات المتواجدة بشارع" البستان، النبوى المهندس، و45 قبلى ، الحرمين، طريق الكورنيش"، حيث تم رفع الإشغالات التي تُعيق حركة سير المارة وتشغل نهر الطريق وتم التحفظ على عدد من المضبوطات.

وفى نفس السياق نفذت إدارة اشغال الطريق بحى شرق الاسكندرية، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والكتل الخرسانية والكاوتش التالف المخالفة بنطاق الحى.

وأشار حى شرق فى بيان له، إلى أن الحملة استهدفت مناطق متعددة بنطاق الحي شملت ش الدلتا منطقة سبورتنج،طريق الجيش، ش ألبرت الأول ، ش بن راشيد،ش بن سالم منطقة عزبة سعد حيث تم إزالة عربات الباعة الجائلين وجميع التعديات علي حرم الطريق العام.

وذلك بحضور مديرإدارة إشغال الطريق ومعاونية، و تنفيذا لتعليمات اللواء وحيد رضوان رئيس حى شرق لإعادة الانضباط بالشارع السكندري واستعادة المظهر الحضارى.



حملات مسائية بكورنيش الإسكندرية



حملات مسائية بكورنيش الإسكندرية



حملات مسائية بكورنيش الإسكندرية



حملات مسائية بكورنيش الإسكندرية