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البحرين تدين حادث معهد الأورام الإرهابى..وتؤكد: نجدد موقفنا الرافض للتطرف

الإثنين، 05 أغسطس 2019 05:22 م
البحرين تدين حادث معهد الأورام الإرهابى..وتؤكد: نجدد موقفنا الرافض للتطرف الارهاب
كتبت – هناء أبو العز

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أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الاثنين، حادث انفجار معهد الأورام بمحيط القصر العينى، والذى أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين،واصفة إياه بالإرهابي.

وأكد بيان صادر عن الوزارة، نشرته عبر موقعها الإلكترونى، وقوف مملكة البحرين فى صف واحد إلى جانب مصر ، وتضامنها التام معها فى حربها ضد الإرهاب، وفيما تتخذه من إجراءات ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

 كما أعربت الخارجية البحرينية عن تعازيها ومواساتها لقيادة وحكومة وشعب مصر ذوى الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وجددت الوزارة موقف مملكة البحرين الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله؛ مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل ردع الجماعات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.

 

 


الارهاب

السعودية

البحرين

ادانة الحاد ث الارهابى

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