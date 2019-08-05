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أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 5-8-2019

الإثنين، 05 أغسطس 2019 10:00 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 5-8-2019 صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 5-8-2019، وجاءت أبرزها إعلان كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة لشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بلغت 1.1 مليار سهم، ليبلغ إجمالى تغطية الطرح العام 30 مرة تقريبا.
 

فورى

 
أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة لشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بلغت 1.1 مليار سهم، ليبلغ إجمالى تغطية الطرح العام 30 مرة تقريبا.
 
 
وكانت المجموعة المالية هيرميس، قد أعلنت عن تغطية الطرح الخاص لشركة فورى للخدمات المصرفية وخدمات الدفع الإلكترونى، 15.9 مرة بسعر 6.46 جنيه للسهم، على أن يتم إغلاق الطرح العام يوم 5 أغسطس الجارى، على أن تبدأ التداول يوم 8 أغسطس.
 
ويشمل طرح شركة فورى عدد  254.629 مليون سهم من أسهمها تمثل 36% من رأسمال الشركة فى البورصة عند 6.46 جنيه للسهم، وتتولى المجموعة المالية هيرميس ترتيب طرح فوري، فيما ينتهى وتبلغ عدد الأسهم المراد بيعها بالطرح العام نحو 35 مليون سهم.
 
 
ويبلغ رأسمال شركة فورى 353.652 مليون جنيه (21.37 مليون دولار) موزعًا على 707.304 مليون سهم بقيمة اسمية 0.50 جنيه للسهم.
 
 

إعمار مصر

أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، عن تحقيقها صافى ربح بلغ 94.29 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة 91% على أساس سنوى.
 
وأضافت شركة إعمار مصر، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الاثنين، أن مبيعات الشركة تراجعت خلال النصف الأول إلى 1.45 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.75 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى.
 

حديد عز

 
وافق مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب،  على استحواذ الشركة على 42 مليون سهم من أسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح حتى نسبة 56%، والمكملة لنسبة 100%، وذلك بعد استبعاد الحصة الحالية لشركة العز الدخيلة بنسبة 44% وعدد حتى 89.8 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم مصانع العز للدرفلة على أساس القيمة العادلة للأسهم.
 
كما وافق المجلس، بحسب بيان للبورصة اليوم، على دراسة المستشار المالى المستقل للقيمة العادلة لشركة حديد عز بقيمة 1176.85 جنيه للسهم، ودراسة القيمة العادلة لسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح البالغة 10.09 دولار والقيمة العادلة لسهم شركة مصانع الدرفلة البالغة 23.07 جنيه للسهم.
 
 

جولدن بيراميدز بلازا

حققت شركة جولدن بيراميدز بلازا، صافى ربح بلغ 8.34 مليون دولار خلال 2018، مقابل 44.71 مليون دولار أرباح فى 2017.
عن العام الماضي 2018، بنسبة انخفاض 81.3% على أساس سنوى، وتراجعت إيرادات الشركة إلى 111.6 مليون دولار مقابل 134.3 مليون دولار.
 
 

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