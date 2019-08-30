مركز المعلومات الدوائية يكشف أضرار نقص وزيادة فيتامين "ب 6"

كتب وليد عبد السلام

كشف مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة، عن أهمية فيتامين "ب 6"، مؤكدا أنه يوجد فى الموز واللحوم الحمراء والبطاطس والحمص.



وأضاف مركز المعلومات الدوائية، أن أعراض نقص فيتامين ب 6، تتمثل فى طفح جلدى أحمر اللون وتورم باللسان وضعف المناعة والإرهاق والتعب.



وتابع مركز المعلومات الدوائية، أن أضرار زيادة فيتامين ب 6، تتمثل فى الحساسية للضوء ومشاكل بالجهاز الهضمى وتنميل الأطراف، مضيفا أن الكميات المسموح بها للرجال من 1.3 إلى 1.5 مجم وللسيدات من 1.3 إلى 1.7 مجم وللحوامل 1.9 مجم وللمرضع 2 مجم.