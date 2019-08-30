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تعرف على اختبار قدرات معهد تكنولوجيا السكة الحديد × 8 معلومات

الجمعة، 30 أغسطس 2019 12:14 ص
تعرف على اختبار قدرات معهد تكنولوجيا السكة الحديد × 8 معلومات معهد السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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يقدم اليوم السابع فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن اختبارات المعهد الفنى لتكنولجوجيا السكة الحديد التابعة لهيئة السكة الحديد خلال عامه الدراسى الأول، بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

1ـ يحدد موعد الاختبارات عقب انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة من التنسيق.

2ـ الاختبارات ستكون للطلاب المقبولين.

3ـ الطلاب التى سترسب فى الاختبارات سيتم استبعادها.

4ـ الاختبارات تشمل اختبار لياقة بدنية واختبار سمات (أسئلة ثقافة عامة وسرعة بديهة).

5ـ الاختبارات تشمل كشفا طبيا.

6ـ سيجرى قبول 50 طالبا فى تخصصى السكك الحديدية فى نظم الإشارات الكهربية وتخصص ميكانيكا الوحدات المتحركة.

7ـ باقى الأعداد بواقع 50 طالبا آخرين وفقاً لاحتياجات هيئة السكك الحديدية.

8ـ كافة الطلاب سيضغون للاختبارات.

 


السكة الحديد

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