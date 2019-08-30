اليونان تأمل استئناف المفاوضات مع ألمانيا بشأن تعويضات الحربين العالميتين

برلين أ ش أ

أعرب كرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليونانى الجديد، اليوم الخميس، عن أمله فى استئناف المفاوضات مع ألمانيا بشأن حصول بلاده على تعويضات عن أضرارها خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وذكرت قناة روسيا اليوم، فى نشرتها باللغة الإنجليزية، أن ميتوستاكيس أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفى عقب لقائه اليوم فى برلين مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، التى لم تتطرق من جانبها إلى هذا الموضوع خلال المؤتمر الصحفى.

وأشار ميتسوتاكيس إلى أنه يأمل فى الحصول على رد إيجابى من ألمانيا، التى تؤكد أن مسألة تعويضات الحرب العالمية الثانية لليونان تمت تسويتها.

وكانت حكومة اليونان السابقة قد قدمت طلبا رسميا إلى برلين بشأن هذه التعويضات خلال شهر أبريل الماضى.

يشار إلى أن اليونان تطالب ألمانيا بتعويضات عن خسائرها خلال الحرب العالمية الأولى قدرها نحو 9.2 مليار يورو أو ما يعادل 10.19 مليار دولار، فيما تطالب بتعويضات عن الحرب العالمية الثانية قدرها 292 مليار يورو أو ما يعادل 232 مليار دولار.