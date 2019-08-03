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مسئولو الإسكان يتفقدون المنطقة الصناعية الثامنة ومحطة المحولات بالسادات

السبت، 03 أغسطس 2019 03:52 م
مسئولو الإسكان يتفقدون المنطقة الصناعية الثامنة ومحطة المحولات بالسادات صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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عقب تفقدهم لمحطة معالجة الصرف الصحى بأبورواش بمحافظة الجيزة، انتقل مسئولوا الاسكان، لتفقد المشروعات المختلفة بمدينة السادات، برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 
وبدأت الزيارة  بتفقد المنطقة الصناعية الثامنة، حيث أبدى المسئولون استياءهم من عدم توحيد نموذج بناء الورش الصناعية، موجها بتنفيذ الورش طبقا لنماذج واشتراطات محددة، مثل المجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.
 
كما تفقد المسئولون محطة المحولات بمنطقة المطورين الصناعيين بمدينة السادات، بقدرة 160م/ف/أ، قابلة للتوسع لتصل إلى 200 م/ف/أ، والتى تم افتتاحها الشهر الماضى، لتغذية منطقة المطورين الصناعيين بما فيها المجمعات الصناعية (مشروع استلم مصنعك بالرخصة الذى وجه به رئيس الجمهورية)، وقام بتنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وستغذي جزئياً مجمعات الغزل والنسيج على مساحة 3 ملايين م2 بقدرة 30 م/ف/أ.
 
وأكد الجزار الاهتمام الواسع بتنفيذ المجمعات الصناعية على أعلى مستوى من التنفيذ فى عدد من المدن الجديدة، وذلك ضمن خطة الحكومة بوضع ملف الصناعة على أجندة الأولويات.
 
 

وزاره الاسكان

ابو رواش

محافظه الجيزه

المجمعات الصناعية

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