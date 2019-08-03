مركز "اليوم السابع" للتدريب يبدأ استقبال تسجيلات الدورات الصحفية والإعلامية

يبدأ "مركز اليوم السابع للتدريب" استقبال التسجيلات لأحدث الدورات الصحفية والإعلامية للتدريب على الكتابة والصحافة وإعداد الأخبار والتقارير والكتابة للمواقع الإلكترونية وصحافة الفيديو.
ويتلقى "مركز اليوم السابع للتدريب" طلبات الراغبين فى اكتساب مهارات الكتابة والاخراج الصحفيين فى الدورات التالية:- فنون التحرير الصحفى
- القصة الخبرية
- الصحافة الاستقصائية
- أساسيات الصياغة الصحفية ومهارات الديسك
- فن الكتابة للمواقع الالكترونية
- الإخراج الصحفى
- صحافة الفيديو وإعداد التقارير المصورة
- صحافة البيانات والإنفوجراف
- إعداد البرامج التليفزيونية
- الصحافة الرياضية التحليلية
- صناعة محتوى إبداعى من السوشيال ميديا
- أساسيات المونتاج
للاستعلام والحجز:
هاتف +201005459213
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