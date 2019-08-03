صور.. قصر محمد على بشبرا الخيمة تحفة معمارية نادرة جاهزة للافتتاح بداية 2020

القليوبية إبراهيم سالم

تعمل وزارة الآثار على الانتهاء من أعمال ترميم قصر محمد على بشبرا الخيمة فى القليوبية، تمهيدًا لإعادة افتتاحه مرة أخرى أمام السياح من جديد.



وفى هذا السياق، أكد اللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، أمس الجمعة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القصر يعد تحفة معمارية كبيرة تسعى الدولة والمحافظة لاستغلالها سياحيًا لتدر استثمارات مالية كبيرة لخزانة الدولة، ويعد القصر أحد أهم المناطق الأثرية فى المحافظة، مشيرًا إلى أنه جار ترميم العناصر الرخامية ميكانيكيًا وكميائيًا وعمل كمادات الأمونيا والبنتونيت والكمادات الورقية اللازمة لتنظيفها، إلى جانب أعمال ترميم الأسقف المزخرفة وإزالة طبقات العزل القديمة لتأخذ الطابع الأثرى الذى كانت عليه.



وأضاف رئيس مدينة شبرا الخيمة، أن القصر يعتبر مزارًا سياحيًا وقيمة تاريخية وأثرية، موضحًا أن هناك توجيهات بسرعة الانتهاء منه ليتم افتتاحه رسميًا بداية 2020، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا عمل دراسة لإنشاء مرسى نهرى يخدم القصر بعد تطويره، حيث تم التنسيق لإنشاء خط أتوبيس نهرى لنقل السياح والزائرين من القاهرة إلى قصر محمد على عبر نهر النيل.



وأوضح "الوصيف"، أن الشركة المنفذة لأعمال الترميم استعانت بعدد كبير من علماء الآثار والفنانين التشكيليين بالتعاون مع كلية الآثار وكلية الفنون التطبيقية لضمان التنفيذ على أعلى مستوى من الدقة ومراعاة الطابع الأثرى والحفاظ عليه.



وأشار رئيس مدينة شبرا الخيمة، إلى أن محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، وجه بتوفير جميع الطاقات اللازمة وتذليل أى عقبات تعوق سير العمل والتعاون مع كلية الزراعة لتجميل الحدائق والأشجار الأثرية المحيطة بالقصر ورفع المخلفات.



واستطرد رئيس مدينة شبرا الخيمة أن منطقة الجبلاية المقامة داخل قصر محمد على، مكونة من 8 قاعات، والتى جرى البدء فى ترميمها عام 2017، أوشكت على الانتهاء من أعمال الترميم بنسبة كبيرة.



جدير بالذكر أن قصر "محمد على" بشبرا الخيمة بُنى على مراحل استمرت حوالى 13 عامًا، ابتداءً من عام 1808 حتى عام 1821، وأضيفت إليه سرايا الجبلايا عام 1836، وهو عبارة عن مساحة مستطيلة أبعادها 76.5 متر × 88.5 متر، ويتكون من طابق واحد، ويفتح فى أواسط أضلاعه أربعة أبواب محورية يتقدم كل باب سقيفة، ويشغل كل ركن من البناء حجرة تبرز من الواجهة كأنها برج، ويتوسط البناء حوض تتوسطه نافورة تنخفض عن أرضية البناء.



محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم قصر محمد على بشبرا الخيمة



محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم قصر محمد على بشبرا الخيمة



محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم قصر محمد على بشبرا الخيمة



محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم قصر محمد على بشبرا الخيمة



محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم قصر محمد على بشبرا الخيمة



محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم قصر محمد على بشبرا الخيمة



محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم قصر محمد على بشبرا الخيمة



محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم قصر محمد على بشبرا الخيمة



محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم قصر محمد على بشبرا الخيمة



محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم قصر محمد على بشبرا الخيمة



محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم قصر محمد على بشبرا الخيمة