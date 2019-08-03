سوبر كورة
Ads
السبت، 03 أغسطس 2019 10:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. تركيب شرائح إلكترونية للجمال المصرية المشاركة بمهرجان الطائف

السبت، 03 أغسطس 2019 09:00 ص
صور.. تركيب شرائح إلكترونية للجمال المصرية المشاركة بمهرجان الطائف
كتب - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الشيخ محمد أبو عنقه، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى لسباقات الهجن، إنه تم تركيب شرائح إلكترونية للهجن المصرية المشاركة فى سباق ولي العهد للهجن بالطائف فى السعودية.

وأضاف رئيس اللجنة الفنية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن طاقم من الطب البيطرى بوزارة الزراعة، تولى مهمة تركيب شريحة إلكترونية، تحتوى على كافة بيانات كل مطية للحفاظ عليها أثناء مشاركتها فى السباق وخلال رحلة السفر حتى العودة.

وتابع الشيخ محمد أبو عنقه، أنه تم أيضا عمل إجراءات طبية أخرى تضمنت تحليل والكشف العام للتأكد من خلوها من أى أمراض وصلاحيتها الكاملة لخوض السباقات.

وأشاد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى لسباقات الهجن بدور كافة الجهات المختصة فى تذليل العقبات وحفاوة الاستقبال من الجانب السعودى .

يذكر أن مصر تشارك بأكبر بعثة هجن للسباق وعددها 67 مطية من أفضل أنواع الهجن المصرية .

وسبق وشاركت مصر فى مهرجانات سباقات المملكة العربية السعودية بمهرجان الطائف العام الماضى، كما شاركت فى مهرجان الرياض مطلع العام الجارى وحققت المركز الأول .

وتنطلق سباقات الهجن بالسعودية يوم الخميس 15 أغسطس 2019م، حتى يوم الجمعة 14 سبتمبر 2019، على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن، ضمن فعاليات موسم الطائف للعام الحالى، ويسبق ذلك فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية يوم الخميس 1 أغسطس 2019 تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودى، وينطلق المهرجان في حديقة الملك فيصل بالطائف.

يذكر أنه تم تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 52 مليون ريال، يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد 439 شوطا.

وكان قد حقق المهرجان في عامه الأول حضوراً لافتاً دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية، بعد أن شارك في المهرجان أكثر من 11 ألف مطية.

تركيب-شرائح-إلكترونية-للجمال-المصرية-المشاركة-فى-مهرجان-الطائف-(1)
 

 

تركيب-شرائح-إلكترونية-للجمال-المصرية-المشاركة-فى-مهرجان-الطائف-(2)
 

 

تركيب-شرائح-إلكترونية-للجمال-المصرية-المشاركة-فى-مهرجان-الطائف-(3)
 

 

تركيب-شرائح-إلكترونية-للجمال-المصرية-المشاركة-فى-مهرجان-الطائف-(4)
 

 

تركيب-شرائح-إلكترونية-للجمال-المصرية-المشاركة-فى-مهرجان-الطائف-(5)
 

 

تركيب-شرائح-إلكترونية-للجمال-المصرية-المشاركة-فى-مهرجان-الطائف-(6)
 

 

تركيب-شرائح-إلكترونية-للجمال-المصرية-المشاركة-فى-مهرجان-الطائف-(7)
 

 

تركيب-شرائح-إلكترونية-للجمال-المصرية-المشاركة-فى-مهرجان-الطائف-(8)
 

 

تركيب-شرائح-إلكترونية-للجمال-المصرية-المشاركة-فى-مهرجان-الطائف-(9)
 

 

تركيب-شرائح-إلكترونية-للجمال-المصرية-المشاركة-فى-مهرجان-الطائف-(10)
 

 

تركيب-شرائح-إلكترونية-للجمال-المصرية-المشاركة-فى-مهرجان-الطائف-(11)
 

الهجن المصرية

مهرجان الطائف

الرياض

الابل فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تنظيم معسكر مغلق للهجن المصرية المشاركة فى مهرجان الطائف بالسعودية

الخميس، 01 أغسطس 2019 10:16 م

صور.. البعثة المصرية المشاركة فى مهرجان الطائف للهجن تغادر ميناء نويبع

الأربعاء، 31 يوليه 2019 03:41 م

المرزوقى والشرارى شاعران مصريان يشاركان فى مهرجان الطائف للهجن

الأربعاء، 31 يوليه 2019 01:56 م

السعودية ..52 مليون ريال قيمة جوائز مهرجان ولى العهد للهجن

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 02:06 م

صور.. من سيربح الـ52 مليون ريال؟.. 70 جملا مصريا تنافس فى سباق ولى العهد للهجن بالطائف.. وأكبر بعثة تستعد للفوز ورفع علم مصر بأهم ميدان عربى للسباقات.. المدربون: تدريبات شاقة من 3 شهور للإبل وأنظمة رياضية محددة

الأربعاء، 24 يوليه 2019 05:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غدًا.. مكتب التنسيق ينتهى من تنسيق المرحلة الثانية 2019

غدًا.. مكتب التنسيق ينتهى من تنسيق المرحلة الثانية 2019

مواعيد مباريات اليوم السبت 3 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 3 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

قبل المصيف.. 5 نصائح لجمال قدميك وأظافرك

قبل المصيف.. 5 نصائح لجمال قدميك وأظافرك

لو عمودك الفقرى على طول وجعك.. اعرف ازاى تعالجه وتخفف عن نفسك

لو عمودك الفقرى على طول وجعك.. اعرف ازاى تعالجه وتخفف عن نفسك

ناسا تبحث عن علامات الحياة والماء على سطح كوكب جديد

ناسا تبحث عن علامات الحياة والماء على سطح كوكب جديد

دورتموند ضد البايرن فى قمة نارية بكأس السوبر الألماني

دورتموند ضد البايرن فى قمة نارية بكأس السوبر الألماني

انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

10 شروط للتقدم بوظائف نقابة التمريض للعمل بالسعودية.. تعرف عليها

10 شروط للتقدم بوظائف نقابة التمريض للعمل بالسعودية.. تعرف عليها

70 صفقة .. ملخص الميركاتو الصيفي حتى الآن

70 صفقة .. ملخص الميركاتو الصيفي حتى الآن

فى كتاب جديد .. زوجة مايكل جاكسون تدافع عنه بعد اتهامه بالتحرش

فى كتاب جديد .. زوجة مايكل جاكسون تدافع عنه بعد اتهامه بالتحرش

رسمياً .. موسم رابع لمسلسل 13 Reasons Why بعد ارتفاع تقييمه

رسمياً .. موسم رابع لمسلسل 13 Reasons Why بعد ارتفاع تقييمه

أقوى 10 تصريحات للصفقات"سوبر ستارز".. رمضان ومتولي وديانج وقفشة يتحدثون عن تحقيق المجد مع الأهلي.. شيكابالا يكشف مع ثلاثي الزمالك رغبة التتويج.. ومدبولي يسعى للتألق مع الإسماعيلي وأحمد علي فى مغارة جديدة

أقوى 10 تصريحات للصفقات"سوبر ستارز".. رمضان ومتولي وديانج وقفشة يتحدثون عن تحقيق المجد مع الأهلي.. شيكابالا يكشف مع ثلاثي الزمالك رغبة التتويج.. ومدبولي يسعى للتألق مع الإسماعيلي وأحمد علي فى مغارة جديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة