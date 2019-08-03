صور.. تركيب شرائح إلكترونية للجمال المصرية المشاركة بمهرجان الطائف

كتب - محمد حسين

قال الشيخ محمد أبو عنقه، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى لسباقات الهجن، إنه تم تركيب شرائح إلكترونية للهجن المصرية المشاركة فى سباق ولي العهد للهجن بالطائف فى السعودية.

وأضاف رئيس اللجنة الفنية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن طاقم من الطب البيطرى بوزارة الزراعة، تولى مهمة تركيب شريحة إلكترونية، تحتوى على كافة بيانات كل مطية للحفاظ عليها أثناء مشاركتها فى السباق وخلال رحلة السفر حتى العودة.

وتابع الشيخ محمد أبو عنقه، أنه تم أيضا عمل إجراءات طبية أخرى تضمنت تحليل والكشف العام للتأكد من خلوها من أى أمراض وصلاحيتها الكاملة لخوض السباقات.

وأشاد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى لسباقات الهجن بدور كافة الجهات المختصة فى تذليل العقبات وحفاوة الاستقبال من الجانب السعودى .

يذكر أن مصر تشارك بأكبر بعثة هجن للسباق وعددها 67 مطية من أفضل أنواع الهجن المصرية .

وسبق وشاركت مصر فى مهرجانات سباقات المملكة العربية السعودية بمهرجان الطائف العام الماضى، كما شاركت فى مهرجان الرياض مطلع العام الجارى وحققت المركز الأول .

وتنطلق سباقات الهجن بالسعودية يوم الخميس 15 أغسطس 2019م، حتى يوم الجمعة 14 سبتمبر 2019، على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن، ضمن فعاليات موسم الطائف للعام الحالى، ويسبق ذلك فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية يوم الخميس 1 أغسطس 2019 تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودى، وينطلق المهرجان في حديقة الملك فيصل بالطائف.

يذكر أنه تم تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 52 مليون ريال، يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد 439 شوطا.

وكان قد حقق المهرجان في عامه الأول حضوراً لافتاً دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية، بعد أن شارك في المهرجان أكثر من 11 ألف مطية.



