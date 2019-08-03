سوبر كورة
Ads
السبت، 03 أغسطس 2019 10:02 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتابع معدلات التنفيذ بالمتحف المصرى الكبير

السبت، 03 أغسطس 2019 09:49 ص
رئيس الوزراء يتابع معدلات التنفيذ بالمتحف المصرى الكبير الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، اليوم السبت ، اجتماعا لمتابعة معدلات التنفيذ بالمتحف المصرى الكبير ومشروعات وزارة الاثار.
 
ويضم مشروع المتحف المصري الكبير مبنى المتحف الرئيسي، والساحة الرئيسية، ومدخل كبار الزوار، وبهو رمسيس، ومبنى المؤتمرات، وحائط الاهرامات، والحديقة الترفيهية – وادى النيل، و حديقة الأطفال، ومركز الترميم والطاقة، ومدرجات هرم خوفو، ومطعم الأهرامات، والمسلة.
 
وكانت الحكومة قد أوضحت مسبقا  أن إجمالي مساحة المشروع تبلغ 167 ألف م2، وتزيد نسبة تنفيذه على 91.5 %، وتم الانتهاء من تنفيذ الهيكل الانشائي بنسبة 100%، والطرق الخارجية المحيطة بنسبة تزيد على 90%، وتم الانتهاء من تشطيبات قاعة الملك توت عنخ آمون بنسبة 95%، وبهو المدخل الذي يقع به تمثال الملك رمسيس الثاني بنسبة 92%، وإنجاز الدرج العظيم بنسبة 98%، وإنجاز أعمال قطاعات العرض الرئيسية بنسبة 85%، وجار تنفيذ أول ميدان مسلة معلق أمام واجهة المتحف المصري الكبير، وتم استلام المسلة وجار ترميمها.
 
 
 
ويعقب هذا الاجتماع ، لقاءا مع وزيرة البيئة لمتابعة ملفات  الوزارة . 
 
وجدير بالذكر أن ملامح الخطة التنفيذية المُقترحة للمنظومة الجديدة لإدارة المُخلفات (2019 -  2023)، والتي تم الاتفاق بشأنها بين الوزارات والجهات المعنية وتتضمن ثلاثة برامج؛ يستهدف البرنامج الأول تطوير البنية التحتية، بتكلفة استثمارية، ويقوم  هذا البرنامج على عددٍ من المحاور التي تتمثل في إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة، فضلاً عن إنشاء خلايا دفن صحيّ، إلى جانب رفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة، فيما يتضمن البرنامج الثاني تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، في الوقت الذي اختص فيه البرنامج الثالث بالدعم المؤسسيّ، والذي يرتكز على عددٍ من المحاور تتمثل في التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، وتنمية القوى البشرية، والمشاركة والتوعية المجتمعية، ودعم القطاع غير الرسمي، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة، كما تم استعراض المتطلبات المالية لهذه البرامج الثلاثة.
 
 

المخلفات الصلبة

المتحف المصرى الكبير

مجلس الوزراء

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غدًا.. مكتب التنسيق ينتهى من تنسيق المرحلة الثانية 2019

غدًا.. مكتب التنسيق ينتهى من تنسيق المرحلة الثانية 2019

مواعيد مباريات اليوم السبت 3 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 3 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

قبل المصيف.. 5 نصائح لجمال قدميك وأظافرك

قبل المصيف.. 5 نصائح لجمال قدميك وأظافرك

لو عمودك الفقرى على طول وجعك.. اعرف ازاى تعالجه وتخفف عن نفسك

لو عمودك الفقرى على طول وجعك.. اعرف ازاى تعالجه وتخفف عن نفسك

ناسا تبحث عن علامات الحياة والماء على سطح كوكب جديد

ناسا تبحث عن علامات الحياة والماء على سطح كوكب جديد

دورتموند ضد البايرن فى قمة نارية بكأس السوبر الألماني

دورتموند ضد البايرن فى قمة نارية بكأس السوبر الألماني

انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

10 شروط للتقدم بوظائف نقابة التمريض للعمل بالسعودية.. تعرف عليها

10 شروط للتقدم بوظائف نقابة التمريض للعمل بالسعودية.. تعرف عليها

70 صفقة .. ملخص الميركاتو الصيفي حتى الآن

70 صفقة .. ملخص الميركاتو الصيفي حتى الآن

فى كتاب جديد .. زوجة مايكل جاكسون تدافع عنه بعد اتهامه بالتحرش

فى كتاب جديد .. زوجة مايكل جاكسون تدافع عنه بعد اتهامه بالتحرش

رسمياً .. موسم رابع لمسلسل 13 Reasons Why بعد ارتفاع تقييمه

رسمياً .. موسم رابع لمسلسل 13 Reasons Why بعد ارتفاع تقييمه

أقوى 10 تصريحات للصفقات"سوبر ستارز".. رمضان ومتولي وديانج وقفشة يتحدثون عن تحقيق المجد مع الأهلي.. شيكابالا يكشف مع ثلاثي الزمالك رغبة التتويج.. ومدبولي يسعى للتألق مع الإسماعيلي وأحمد علي فى مغارة جديدة

أقوى 10 تصريحات للصفقات"سوبر ستارز".. رمضان ومتولي وديانج وقفشة يتحدثون عن تحقيق المجد مع الأهلي.. شيكابالا يكشف مع ثلاثي الزمالك رغبة التتويج.. ومدبولي يسعى للتألق مع الإسماعيلي وأحمد علي فى مغارة جديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة