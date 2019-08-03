رئيس الوزراء يتابع معدلات التنفيذ بالمتحف المصرى الكبير

كتبت هند مختار

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، اليوم السبت ، اجتماعا لمتابعة معدلات التنفيذ بالمتحف المصرى الكبير ومشروعات وزارة الاثار.

ويضم مشروع المتحف المصري الكبير مبنى المتحف الرئيسي، والساحة الرئيسية، ومدخل كبار الزوار، وبهو رمسيس، ومبنى المؤتمرات، وحائط الاهرامات، والحديقة الترفيهية – وادى النيل، و حديقة الأطفال، ومركز الترميم والطاقة، ومدرجات هرم خوفو، ومطعم الأهرامات، والمسلة.

وكانت الحكومة قد أوضحت مسبقا أن إجمالي مساحة المشروع تبلغ 167 ألف م2، وتزيد نسبة تنفيذه على 91.5 %، وتم الانتهاء من تنفيذ الهيكل الانشائي بنسبة 100%، والطرق الخارجية المحيطة بنسبة تزيد على 90%، وتم الانتهاء من تشطيبات قاعة الملك توت عنخ آمون بنسبة 95%، وبهو المدخل الذي يقع به تمثال الملك رمسيس الثاني بنسبة 92%، وإنجاز الدرج العظيم بنسبة 98%، وإنجاز أعمال قطاعات العرض الرئيسية بنسبة 85%، وجار تنفيذ أول ميدان مسلة معلق أمام واجهة المتحف المصري الكبير، وتم استلام المسلة وجار ترميمها.

ويعقب هذا الاجتماع ، لقاءا مع وزيرة البيئة لمتابعة ملفات الوزارة .

وجدير بالذكر أن ملامح الخطة التنفيذية المُقترحة للمنظومة الجديدة لإدارة المُخلفات (2019 - 2023)، والتي تم الاتفاق بشأنها بين الوزارات والجهات المعنية وتتضمن ثلاثة برامج؛ يستهدف البرنامج الأول تطوير البنية التحتية، بتكلفة استثمارية، ويقوم هذا البرنامج على عددٍ من المحاور التي تتمثل في إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة، فضلاً عن إنشاء خلايا دفن صحيّ، إلى جانب رفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة، فيما يتضمن البرنامج الثاني تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، في الوقت الذي اختص فيه البرنامج الثالث بالدعم المؤسسيّ، والذي يرتكز على عددٍ من المحاور تتمثل في التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، وتنمية القوى البشرية، والمشاركة والتوعية المجتمعية، ودعم القطاع غير الرسمي، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة، كما تم استعراض المتطلبات المالية لهذه البرامج الثلاثة.