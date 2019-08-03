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حريق بالمكتب الإدارى لشركة المطاحن بسوهاج دون خسائر بالأرواح

السبت، 03 أغسطس 2019 08:45 ص
حريق بالمكتب الإدارى لشركة المطاحن بسوهاج دون خسائر بالأرواح الحماية المدنية - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى مدير الإدارة على حريق بمنطقة المخبز الآلى دائرة قسم أول وقع داخل مكتب إدارى، تابع لشركة مطاحن مصر العليا دون حدوث إصابات.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم أول سوهاج، يفيد نشوب حريق بمكتب إدارى تابع لشركة المطاحن بدائرة قسم أول سوهاج.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية، بالفحص تبين نشوب الحريق بالمكتب الإدارى بالمخبز الآلى التابع لشركة مطاحن مصر العليا.

تم السيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات"، وبسؤال  محمود ص ع ا 47 سنة مدير المخبز ويقيم دائرة القسم قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي.

كما أضاف باحتراق ثلاجة و"3" ماكينات صرف خبز و "2" مكتب خشبى، ونفى الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


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الحماية المدنية

حريق

قسم اول سوهاج

شركة المطاحن

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