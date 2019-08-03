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حبس 3 عاطلين سرقوا موظفة بالمعاش تحت تهديد السلاح فى الشيخ زايد

السبت، 03 أغسطس 2019 04:28 م
حبس 3 عاطلين سرقوا موظفة بالمعاش تحت تهديد السلاح فى الشيخ زايد حبس-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 3أشخاص، لاتهامهم  بسرقة موظفة بالمعاش، بالإكراه فى الشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها..

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المجنى عليها والتى قالت، أنها سيارة ميكروباص، يستقلها سائق وشخصين اخرين، وخلال توصيلها هددها أحدهم بسلاح ابيض، واستولى منها على حقيبتها، التى تحتوى على هاتف محمول، وكروت بنكية، وبطاقة تحقيق شخصية.

وكانت الأجهزة الأمنية أجرت تحريات حول الواقعة، وبتتبع خط سير هروب الجناة، تم العثور على الحقيبة الخاصة بالمجنى عليها ملقاة، أعلى الطريق الدائرى بالهرم، وبداخلها بطاقة تحقيق الشخصية، والكروت البنكية الخاصة بالمجنى عليها.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن 3 عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وبإعداد كمين لهم تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب السرقة، وأرشدوا عن الهاتف المحمول، والسلاح المستخدم فى الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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