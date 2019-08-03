تعرف على مواقع شوادر "التموين" لطرح اللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء 71 شادر بجانب منافد الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير منتجات اللحوم ويتم طرح اللحوم البرازيلى الطازج 110 جنيه والسودانى الطازج 85 جنيه للكيلو واللحوم المجمدة المستوردة بسعر 60 جنيه للكيلو واللحوم البلدية الطازجة بسعر 110 جنيه واللحوم الضأن السودانية المبردة بسعر 95 جنيه للكيلو وطرح الخراف الحية بسعر 62 جنيه للكيلو القائم .
"اليوم السابع" ينشر تقريرا عن أماكن تواجد شوادر وزارة التموين بالمحافظات المختلفة لطرح اللحوم للمواطنين استعدادا لعيد الاضحى المبارك .
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