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تعرف على مواقع شوادر "التموين" لطرح اللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك

السبت، 03 أغسطس 2019 02:20 م
تعرف على مواقع شوادر "التموين" لطرح اللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك أضاحى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية  على  إنشاء 71 شادر بجانب منافد الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير منتجات اللحوم  ويتم طرح اللحوم البرازيلى الطازج 110 جنيه والسودانى الطازج 85 جنيه للكيلو  واللحوم المجمدة المستوردة بسعر 60 جنيه للكيلو واللحوم البلدية الطازجة بسعر 110 جنيه واللحوم الضأن السودانية المبردة بسعر 95 جنيه للكيلو  وطرح الخراف الحية بسعر 62 جنيه للكيلو  القائم .
 
"اليوم السابع" ينشر تقريرا عن أماكن تواجد شوادر وزارة التموين بالمحافظات المختلفة  لطرح اللحوم للمواطنين استعدادا لعيد الاضحى المبارك .
 
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التموين

شوادر طرح اللحوم

شوادر وزارة التموين

عيد الاضحى المبارك

اليوم السابع بلس

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