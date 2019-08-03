تعرف على مهام إدارة معادلات الدرجات العلمية بـ"الأعلى للجامعات" × 10 نقاط

كتب وائل ربيعى

تختص إدارة معادلات الدرجات العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات، بتنفيذ عدد من المهمات المحددة من قبل المجلس.



ويرصد "اليوم السابع" هذه المهمات وأنواع الشهادات التى تتطلب إجراء معادلة لها بالمجلس الأعلى للجامعات:



1- معادلة الشهادات الشخصية الحاصل عليها الخريجون من الجامعات والمعاهد العالية والأكاديميات الخاصة داخل جمهورية مصر العربية.

2- معادلة الدرجات العلمية (البكالوريوس/ الليسانس – الماجستير – الدكتوراه ) ودبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات خارج جمهورية مصر العربية.

3- معادلة شهادات جامعة الأزهر.

4- معادلة شهادات أكاديمية الفنون.

5- معادلة شهادات الكليات العسكرية.

6- معادلة شهادات أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية.

7- معادلة شهادات معهد التخطيط القومى.

8- معادلة شهادات معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة.

9- معادلة شهادات المعهد العالى للدراسات الإسلامية.

10- معادلة شهادات الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى EELU.