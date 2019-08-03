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المحامون الجدد يؤدون اليمين القانونى أمام النقيب سامح عاشور

السبت، 03 أغسطس 2019 03:49 م
المحامون الجدد يؤدون اليمين القانونى أمام النقيب سامح عاشور المحامون الجديد
كتب محمد السيد

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أدى ما يقرب من 450  محامى من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون بالجامعات المصرية والأزهر الشريف، اليمين القانوني، اليوم السبت، أمام سامح عاشور نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة،بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.
 
وردد الشباب خلف النقيب سامح عاشور و مجلس النقابة اليمين قائلين: "أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر المنهة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون".
 
شارك فى حفل حلف اليمين، كلا من أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد، وماجد حنا، ومصطفى البنان، وعبدالجواد أحمد، وإبراهيم عبد الرحيم، أعضاء مجلس النقابة العامة، وهشام زين، نقيب فرعية شمال القاهرة، ونادي زعفان، عضو مجلس نقابة جنوب الجيزة.
 
المحامون الجديد (1)
 

 

المحامون الجديد (2)
 

 

المحامون الجديد (3)

 


نقابة المحامين

سامح عاشور

المحامين

حلف اليمين

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