إحالة المتهمين بقتل فرد أمن بإحدى المستشفيات بالمرج للجنايات

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف أحمد عز المحامى العام، إحالة 2 متهمين بقتل فرد أمن بإحدى المستشفيات بمنطقة المرج للمحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار.

كشفت تحقيقات المستشار عصام خليفة، وسكرتير ناصر عطوة، أنه عقب استلام المجني عليه" مجاهد" العمل بالمستشفى حضر المتهمان الأول الثانى وقاما باقتحام الباب الرئيسى باستخدام " تروسيكل " وبطلب المجني عليه من المتهمين ركن الدراجة البخارية خارج المستشفى نشبت مشاجرة بينهم قام المتهم الرئيسى" محمد .ا.ح" بالتعدى على المجنى عليه فسقط قتيلا.

وأقر المتهم الرئيسى أنه يوم الواقعة توجه صحبة المتهم الثانى للمستشفى لتلقى العلاج وأثناء دخولنا مسرعين طلب منا فرد الأمن المجنى عليه الخروج، ومن ثم نشبت مشادات كلامية بينا وبدفع المجنى عليه على الأرض سقط قتيلا؛ فلقى مصرعه فى الحال؛ نظرا لكبر سنه.

وتابعت التحقيقات أن أفراد الأمن ألقوا القبض عليهما، وتسليمهما لقسم شرطة المرج، وصرحت النيابة بدفن جثة المجنى عليه، وبعد تشريح الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.