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5 أسباب وراء انتشار سرطان البروستاتا.. منها السمنة والتدخين

الخميس، 29 أغسطس 2019 09:30 م
5 أسباب وراء انتشار سرطان البروستاتا.. منها السمنة والتدخين سرطان البروستاتا مرض خطير
كتبت إيناس البنا

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سرطان البروستاتا هو مرض قاتل يمكن أن يؤثر على الأعضاء الحيوية للشخص، وبشكل عام  ينمو سرطان البروستاتا ببطء شديد، لذلك نادرًا ما يتم اكتشاف أعراضه في البداية.

تناول الأكل غير الصحي وسوء نمط الحياة يمثلان السبب الرئيسي لسرطان البروستاتا، ووفقا لتقرير الجمعية الأمريكية للسرطان " cancer" فأنه من الممكن الوقاية من سرطان البروستاتا عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة.

هناك العديد من الأسباب لتفشي سرطان البروستاتا، ومع ذلك فإن سبب هذا السرطان في مرحلة مبكرة هو الحمض النووي الوراثي، ومن المرجح أن يحدث سرطان البروستاتا مع تقدم العمر، ولكن بسبب الروتين اليومى يمكن أن يحدث في أي عمر، ومن المرجح أن يحدث سرطان البروستاتا بسبب:

التقدم فى العمر.

السمنة.

التدخين

الروتين .

كمية عالية من المواد الدهنية.

أسباب تفشي سرطان البروستاتا
 

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

التقدم فى العمر

سرطان البروستاتا يكون أكثر شيوعا يحث بعد سن 40 سنة، فمع تقدم العمر تزداد غدة البروستاتا مما يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بالسرطان، ينتشر هذا السرطان بسرعة كبيرة عند الأشخاص الذين تجاوزوا سن 50 عامًا.

الأمراض الوراثية

سرطان البروستاتا أحد الأمراض الوراثية، فإذا كان أي شخص أو قريب لديه سرطان البروستاتا ، فمن المرجح أن يحدث ذلك عند الأطفال.

العادات الغذائية

أصبح الطعام أيضًا سببًا رئيسيًا لتفشي سرطان البروستاتا في نمط الحياة الحديثة، فالرجال الذين يتناولون اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان الدهنية والوجبات السريعة هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا.

السمنة

السمنة هي أصل العديد من الأمراض، لذلك من الشائع أن يعاني الأشخاص المصابون بالسمنة من عدة أمراض، وقد أظهرت بعض الدراسات أن السمنة هي أيضا السبب الرئيسي لسرطان البروستاتا.

التدخين

التدخين يسبب سرطان الفم وسرطان الرئة، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، السبب وراء ذلك هو النيكوتين الموجود في السجائر.


سرطان البروستاتا

السمنة

التدخين

النيكوتين

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