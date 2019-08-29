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200 عارض فى "أهلا مدارس".. وتخفيضات تبدأ من 30%

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:34 ص
200 عارض فى "أهلا مدارس".. وتخفيضات تبدأ من 30% أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية
كتب أحمد حمادة

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كشف أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن معرض أهلا مدارس والمقرر افتتاحه فى 1 سبتمبر 2019  وحتى 8 من الشهر نفسه، على أن يمكن مد الفترة بناءً على الإقبال الجماهيرى ورغبة العارضين، كما أنه من المقرر أن يشهد مشاركة 200 عارض لأكثر من منتج.

وأشار أبو جبل فى تصريح لليوم السابع، إلى أن المعرض سيتم افتتاحه للجمهور فى يوم 2 سبتمبر، موضحا أن التخفيضات على جميع المنتجات تبدأ من 30 %  وأن هناك تخفيضات ستصل لأكثر من 50% على بعض المنتجات.

وأضاف أبو جبل أن أسعار الأدوات المكتبية انخفضت هذا العام لما يزيد عن 10% سواء المنتجات محلية الصنع أو المنتجات المستوردة، مؤكدا أن المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار وذلك بعد تراجع سعر صرف الدولار وسعر الورق.

 

 


أدوات المكتبة

اخبار اقتصاد

اهلا مدارس

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