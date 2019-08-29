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15 سبتمبر آخر موعد لحجز وحدات مشروع JANNA بمدينة ملوى الجديدة

الخميس، 29 أغسطس 2019 06:00 ص
15 سبتمبر آخر موعد لحجز وحدات مشروع JANNA بمدينة ملوى الجديدة مشروع JANNA
كتب أحمد حسن

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حددت هيئة المجتمعات العمرانية يوم 15 سبتمبر كأخر موعد لحجز 512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بمدينة ملوى الجديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى "www.hdb-reservation.com".

وأكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن مقدم الحجز يبلغ 50 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online)، ويبدأ الحجز بالموقع الإلكترونى من يوم الأحد الموافق 15/9/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 19/8/2019، موضحاً أن هذا هو الطرح الأول للوحدات السكنية، الذى تقوم به وزارة الإسكان مُمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة ملوى الجديدة.

 

 

 


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