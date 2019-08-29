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وفد من السكة الحديد يسافر روسيا لمتابعة تصنيع العربات الجديدة الـ1300

الخميس، 29 أغسطس 2019 03:01 م
وفد من السكة الحديد يسافر روسيا لمتابعة تصنيع العربات الجديدة الـ1300 العربات الروسية الجارى تصنيعها ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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سافر وفد من السكة الحديد برئاسة المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة روسيا للمشاركة فى المعرض التى تنظمه شركة ترانس ماش هولدينج الروسية المصنعة للعربات الجديدة الـ 1300 بجانب متابعة العربات الجارى تصنيعها.

يذكر إن إجمالى قيمة العربات الـ 1300 يصل 22 مليار جنيه وتشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وسيتم توريد العربات الـ 1300 عربة خلال 40 شهرًا.


السكة الحديد

1300 عربة

هيئة السكة الحديد

وزارة النقل

روسيا

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