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وزير خارجية العراق يبحث مع الجبير التعاون المشترك بين بغداد والرياض

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:18 م
وزير خارجية العراق يبحث مع الجبير التعاون المشترك بين بغداد والرياض وزير خارجية العراق
كتب أحمد جمعة

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أجرى وزير الخارجيّة العراقى محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفياً مع وزير الدولة للشُؤُون الخارجيّة السعوديّ عادل الجبير، وبحث الجانبان التنسيق، والتشاور المُستمِرّ في شتى المجالات؛ من أجل تحقيق الأهداف المُشترَكة، ولما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين، كما بحثا أهمّية تكثيف العمل نحو خلق آفاق جديدة للتعاون الثنائيّ.
 
وبحسب بيان للخارجية العراقية، تبادل الوزيران الرؤى، والتقييم حول مُجمَل تطوُّرات القضايا الإقليميّة التي تحظى باهتمام الجانبين، ومُواجهة التحدّيات المُختلِفة التي تتعرّض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلميّة التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام والتنمية.
 
 

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