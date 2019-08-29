سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 05:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية البحرين يجتمع وقرقاش وقطان

الخميس، 29 أغسطس 2019 04:09 م
وزير خارجية البحرين يجتمع وقرقاش وقطان اجتماع وزير الخارجية البحرينى مع قطان وقرقاش
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، اليوم، مع الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأحمد بن عبدالعزيز قطان وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية ب‍المملكة العربية السعودية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تستند إليه من دعائم صلبة من روابط الأخوة والمصير المشترك بما يدفع بتلك العلاقات على الدوام إلى آفاق رحبة على المستويات كافة.

 

كما تم خلال الاجتماع التنسيق والتشاور إزاء أهم القضايا الاقليمية والدولية، وسبل مواجهة التحديات في المنطقة بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية، والتقدم لدولها وشعوبها.


خالد بن أحمد بن محمد

وزير الخارجية

أنور بن محمد قرقاش

دولة الإمارات العربية

أحمد بن عبدالعزيز قطان

المملكة العربية السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة