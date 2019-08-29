وزير خارجية البحرين يجتمع وقرقاش وقطان

وكالات

اجتمع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، اليوم، مع الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأحمد بن عبدالعزيز قطان وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية ب‍المملكة العربية السعودية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تستند إليه من دعائم صلبة من روابط الأخوة والمصير المشترك بما يدفع بتلك العلاقات على الدوام إلى آفاق رحبة على المستويات كافة.

كما تم خلال الاجتماع التنسيق والتشاور إزاء أهم القضايا الاقليمية والدولية، وسبل مواجهة التحديات في المنطقة بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية، والتقدم لدولها وشعوبها.