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وزير البيئة اللبنانى: حل مشكلة النفايات فى تحويل 1000مكب عشوائى لمدافن صحية

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:06 ص
وزير البيئة اللبنانى: حل مشكلة النفايات فى تحويل 1000مكب عشوائى لمدافن صحية وزير البيئة اللبنانى فادي جريصاتي
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أكد وزير البيئة اللبنانى، فادى جريصاتى، أن الحل الوحيد للمشكلة البيئية القائمة فى لبنان هو "الانتقال من 1000 مكب عشوائي إلى 25 مطمر(مدفن) صحي"، بحسب محطة LBCI اللبنانية.

وأضاف فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، الخميس، لشرح خريطة الطريق للإدارة المتكاملة للنفايات "بالأمس قدمنا خطة بـ25 مطمرًا صحيًّا حصل 10 منها على الموافقة ولا بيئة بالتراضى، وأمام السلطات المحلية مهلة شهر لتقديم اعتراضها على المواقع الـ25 للمطامر(المدافن) على أن تقدم بدائل".

ولفت جريصاتي، إلى انه "ستكون هناك رسوم على 99 منتجًا للتخفيف منها لأنها غير صديقة للبيئة وكل منتج صديق للبيئة سيتم اعفاؤه"، مشددا على أهمية الفرز من المصدر باعتباره واجبا وطنيا وليس خياراً.

وقال جريصاتى "أطلب من الشعب اللبناني تغيير عادتهم والاعتماد على 3 حاويات للنفايات وأوّل من سيربح هو جيبتنا وبيئتنا".

كما توجّه لأبناء الشمال اللبنانى بالقول: "هل عالجتم نفاياتكم طوال 30 سنة؟ وإذا نقلنا النفايات إلى مكان واحد وعزلناها وعالجنا عُصاترها ألا نكون انتقلنا إلى وضع أفضل من الذي نعيشه اليوم؟".

وتصدرت أزمة النفايات في لبنان المشهد اللبنانى، بعد انتهاء القدرة الاستيعابية لأحد أكبر المدافن فى الشمال التي تستقبل جزءاً من نفايات العاصمة ومحيطها.


فادي جريصاتي

وزير البيئة اللبنانى

لبنان

ازمة النفايات

أزمة القمامة

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