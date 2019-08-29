هل من الآمن تناول الفيتامينات منتهية الصلاحية.. اعرف الإجابة

كتبت إيناس البنا

إذا أدركت للتو أن الفيتامينات اليومية التي كنت تتناولها بالفعل انتهت منذ أشهر، فلا داعي للذعر.

يعتمد تاريخ انتهاء الصلاحية المدرج في الفيتامينات على الفاعلية وليس على السلامة، طالما لا يوجد فطر ينمو على الفيتامينات، يمكنك التنفس بسهولة، أنت فقط لن تحصل على نفس الفائدة من هذه الحبوب، ولكن من المحتمل ألا تعرض صحتك للخطر.

هل الفيتامينات منتهية الصلاحية آمنة؟

وفقا لتقرير موقع " verywellfit" فأن الفيتامينات منتهية الصلاحية آمنة لتناولها، ولكنها قد لا تكون فعالة، فعند انتهاء الصلاحية لا يحتوى المنتج على 100 % من مكوناته الغذائية المضافة المدرجة على الملصق.

بعد هذا التاريخ، يمكن أن تنخفض هذه النسبة تدريجيا، وليس هناك ما يدعو للقلق بشأن الضرر المحتمل أو الآثار الجانبية لتناولها، وهذا يعني أنك قد لا تحصل على الجرعة المحددة كما وصفها الطبيب، لذا من الأفضل رميها والحصول على أخرى جديدة.

ولكن هناك تحذير واحد، وهو إذا كانت الفيتامينات منتهية الصلاحية لديها نمو مرئي للعفن أو رائحة غريبة جدًا، فهذه علامة حمراء قد تكون محفوفة بالمخاطر للاستهلاك بسبب التلوث الميكروبيولوجي، لذا توقف عن تناولها وتخلص منها بشكل صحيح فورا.



تناول فيتامينات منتهية الصلاحية

العوامل التي تؤثر على انتهاء فيتامين

تعتمد سرعة انتهاء صلاحية فيتامين على عدة عوامل، بعضها يرتبط بالتصنيع وعوامل أخرى مرتبطة بعاداتك الخاصة وتشمل: