نيابة سوهاج تقرر حبس طالب 4 أيام لإتجاره فى مخدر "الشبو"

سوهاج – فريق المحافظات

أمر أحمد القاضى وكيل نيابة مركز سوهاج، وسكرتارية طه محمد عثمان، بحبس المتهم "حمادة.خ" 23 سنة طالب، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار فى مخدر الشبو بدائرة مركز سوهاج.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج عن قيام المتهم بالاتجار فى مخدر الشبو وترويجه على العملاء وراغبى الشراء بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم تلبسا وبحوزته كمية من مخدر الشبو، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمر وكيل نيابة مركز سوهاج، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات .