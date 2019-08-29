نقيب المهندسين ومحافظ المنوفية يضعان حجر أساس نادى النقابة بشبين

كتبت آية دعبس

احتفلت نقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية، برئاسة الدكتور مهندس شبل ضحا، بيوم العلم ووضع حجر الأساس لنادى المهندسين بشبين الكوم، بحضور المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية.

أكد نقيب المهندسين، خلال كلمته بالاحتفال على سعادته بمشاركته فى تكريم أوائل بكالوريوس الهندسة وحملة الماجستير والدكتوراة مطلقا على فعاليات اليوم عنوان "ردالجميل" لأسر المكرمين، موجها التحية لنقابة المهندسين بالمنوفية على استمراريتها فى إقامة هذا الاحتفال كل عام لخلق روح المنافسة بين أبناء المحافظة حتى ينالوا التكريم فى حضور قامات علمية وسياسية أمام ذويهم.

كما أكد ضاحى على الدور الكبير الذي يقوم به المهندسين المصريين في المشروعات القومية واصفا إياهم بقاطرة التنمية، مشيرا أن نقابة المهندسين المصرية هي أكبر تجمع هندسي في العالم كونها تضم في عضويتها 700 ألف مهندس، الأمر الذى يلقى عبئا كبيرا على نقيب مهندسى مصر فى المحافظة على حقوقهم ورفع شأن المهنة.

وأشار إلى أن مصر تشهد طفرة كبيرة في كافة المجالات على سبيل المثال وليس الحصر ما شهده مجال الكهرباء والطاقة من فائض في الكهرباء بعد العجز وتكرار الانقطاع وأيضا تنوع مصادر الطاقة والاكتشافات البترولية مما يثبت أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح بشكل سريع مما لفت أنظار العالم إلينا مشددا على أن الفضل الأكبر في ذلك كله يرجع إلى سواعد المهندسين.

من جانبه، أبدى الدكتور شبل ضحا سعادته بالتجمع المتميز الذي يضم المتفوقين من أوائل بكالوريوس الهندسة وحملة الماجستير والدكتوراة فى ظل حضور نقيب مهندسى مصر ومحافظ المنوفية وقيادات المحافظة.

كما وجه ضحا فى كلمته الشكر لنقيب المهندسين والحضور من قيادات المحافظة وعمداء كلية الهندسة بالمنوفية على مشاركتهم بوضع حجر الأساس لنادى المهندسين بشبين وافتتاح تطوير مبنى النقابة، مؤكدا حرصه وحرص النقابة العامة على الوقوف خلف الدولة فى ملف مخالفات البناء وأيضا تبنى ملف التعليم الهندسى، والذى أسفر عن توفيق بعض المعاهد الهندسية لأوضاعها وغلق بعض المنشآت التعليمية الهندسية التي لا تطبق معايير التعليم الهندسي مما يصب فى صالح مهنة الهندسة.

واستعرض ضحا في كلمته أعمال التطوير بمبنى النقابة ونادي المهندسين بمدينة السادات، مشيرا أن نقابة المهندسين بالمنوفية استطاعت أن تحصل على أرض بمساحة 300 متر لإنشاء مستشفى للمهندسين، مؤكدا أنها ستكون صرح طبي في المستقبل القريب.

كما أوضح أن النقابة قامت بتسليم عدد 56 وحدة سكنية لأصحابها ضمن نشاطها في مجال الإسكان مبديا فخره واعتزازه بمهنته والذي ساهمت من خلال المنتمين إليها في عمل إنجازات كانت فى الماضى من دروب الخيال منها العاصمة الإدارية وربط مصر بشبكات طرق وأنفاق.

وخلال فعاليات اليوم اصطحب الدكتور شبل ضحا المهندس هاني ضاحي ومحافظ المنوفية والمهندس محمود مغاوري أمين عام النقابة والمهندس مؤمن شفيق آمين صندوق النقابة العامة والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد والمهندس محمد ناصر رئيس مكتب الدعم الفنى والدكتور حسام المغازي وزير الموارد المائية والري السابق وقيادات المحافظة في تفقد مبنى النقابة بعد التطوير والذي شهد إنشاء معمل تدريب إهداء من شركة شنايدر إلكتريك ومكتبة و٤ قاعات تدريب متنوعة وفندق يضم أربعة أجنحة وقاعة مؤتمرات وجمعية إسكان.