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نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة أمام مجمع مواقف بنها

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:49 م
نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة أمام مجمع مواقف بنها حملة مكبرة أمام مجمع مواقف بنها
القليوبية - إبراهيم سالم

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شنت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية ، حملة مرورية مكبرة بالاشتراك مع مرور القليوبية، والمهندس حمدي سلامة رئيس مدينة بنها، ومحمد الهادي مدير مشروع  المواقف، لفحص السيارات الملاكي والأجرة ولإزالة المواقف العشوائية وإزالة الباعة الجائلين أمام موقف بنها العمومي، كما امتدت الحملة لموقف كفر الجزار ببنها.

وأوضحت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، أن الحملة تضمنت إزالة جميع الباعة الجائلين بمنطقة مجمع المواقف، وتم توفير مكان لهم في شارع نصار متفرع من شارع الموقف بالإضافة إلى التنبيه على السيارات الملاكى، بعدم الوقوف بدخل الموقف وغلقه أمام دخول سيارات الخطوط المختلفة.

جاء ذلك بعد الحملات المكبرة التي قادتها نائب محافظ القليوبية الدكتورة إيمان ريان، بمنطقة الكباري ببنها، لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين المسيطرين على الطريق الرئيسي بوسط بنها ومنطقة وابور الثلج، والحرس الوطني، وفرض التواجد الأمني بالمنطقة للحفاظ عليها وعدم عودة الإشغالات والباعة الجائلين بالمنطقة مرة أخري.

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حملة مكبرة أمام مجمع مواقف بنها

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حملة مكبرة أمام مجمع مواقف بنها

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حملة مكبرة أمام مجمع مواقف بنها

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حملة مكبرة أمام مجمع مواقف بنها

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حملة مكبرة أمام مجمع مواقف بنها

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حملة مكبرة أمام مجمع مواقف بنها

 

 


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