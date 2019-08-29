نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة أمام مجمع مواقف بنها

وأوضحت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، أن الحملة تضمنت إزالة جميع الباعة الجائلين بمنطقة مجمع المواقف، وتم توفير مكان لهم في شارع نصار متفرع من شارع الموقف بالإضافة إلى التنبيه على السيارات الملاكى، بعدم الوقوف بدخل الموقف وغلقه أمام دخول سيارات الخطوط المختلفة.

جاء ذلك بعد الحملات المكبرة التي قادتها نائب محافظ القليوبية الدكتورة إيمان ريان، بمنطقة الكباري ببنها، لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين المسيطرين على الطريق الرئيسي بوسط بنها ومنطقة وابور الثلج، والحرس الوطني، وفرض التواجد الأمني بالمنطقة للحفاظ عليها وعدم عودة الإشغالات والباعة الجائلين بالمنطقة مرة أخري.

حملة مكبرة أمام مجمع مواقف بنها



حملة مكبرة أمام مجمع مواقف بنها



حملة مكبرة أمام مجمع مواقف بنها



حملة مكبرة أمام مجمع مواقف بنها



حملة مكبرة أمام مجمع مواقف بنها