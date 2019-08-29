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مع انتشار الحصبة عالمياً.. كيف يساعد التطعيم على وقاية طفلك؟

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:09 م
مع انتشار الحصبة عالمياً.. كيف يساعد التطعيم على وقاية طفلك؟ الحصبة - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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فى الفترة الأخيرة انتشر مرض الحصبة بشكل كبير على مستوى العالم، حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نهاية شهر يوليو هذا العام سجلت 365 ألف حالة حول العالم وهو أعلى معدل منذ عام 2006، فى هذا التقرير نتعرف على حماية طفلك ووقايته من مرض الحصبة من خلال التطعيم، وفقاً لموقع "Netdoctor".  

ويعد التطعيم ضد الحصبة الطريقة الأكثر فعالية لحماية طفلك من المرض، ويتم إعطاء هذا التطعيم بشكل روتينى كجزء من التطعيمات الروتينية للطفل على جرعتين فى العام الأول للطفل والجرعة الثانية فى سن السابعة.

ويحتوى التطعيم باللقاح الثلاثى ضد الحصبة والغدة النكافية والحصبة الألمانية على فيروسات حيَّة تحفز الجهاز المناعى لإنتاج أجسام مضادة ضد هذه الأمراض.

وإذا فات طفلك جرعة واحدة أو الجرعتين فيمكنه الحصول على اللقاح فى أى عمر.

 

علامات وأعراض الحصبة عند الأطفال 

إذا لم يتم تطعيم طفلك ضد الحصبة، فعندها يكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض.

الحصبة عبارة عن فيروس شديد العدوى ينتقل عن طريق الهواء عبر قطرات الماء، خاصةً من خلال العطس والسعال، ويمكن أن يكون ذلك من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر، فإذا تركت قطرات الماء على سطح يمسه شخص آخر قد يصاب بالعدوى.

تبدأ أعراض الحصبة بالظهور بعد نحو 10 أيام من إصابتك بالمرض، وتشمل الأعراض الشائعة للحصبة:

- السعال.

- الشعور بالألم.

- ارتفاع درجات الحرارة.

- سيلان الأنف.

- التهاب العينين.

- طفح جلدى يظهر بعد يومين إلى أربعة أيام من ظهور الأعراض الأولية.

 

يمكن أن تشمل مضاعفات الحصبة ما يلى:

- مشاكل السمع والبصر.

- الالتهاب الرئوى.

- التهاب الدماغ.

- الموت.


اعراض الحصبة

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