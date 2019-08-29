مطران بطريركية الكاثوليك يشهد الحفل الختامى لمهرجان "أنا رسالة" .. صور

سارة علام

شهد الأنبا باخوم المطران المنتخب لبطريركية الكاثوليك فعاليات الحفل الختامي لمهرجان أنا رسالة وذلك مساء أمس بمقر اكليريكية القديس لاون الكبير للأقباط الكاثوليك بالمعادي وذلك في حضور لفيف من الآباء الكهنة والمشاركين بالفعاليات من حوالي 18 كنيسة مختلفة من الإيبارشية.

تضمن حفل الختام عدد من الفقرات منها الكورال و الالحان الكنسية و تكريم الفائزين في المجالات المختلفة التي تشمل المجال ( الابداعي - الروحي - الفني - الرياضي - و الالحان الكنسية ) ، بالإضافة إلى كلمات من الأب عمانوئيل صبحي مسئول المهرجان لهذا العام و الذي أوضح أن المهرجان استهدف مشاركة أغلب كنائس الإيبارشية ليساعد على تقويه العلاقات فيما بينهم وهو ما تحقق بمشاركة 3000 مشترك بالمهرجان في جميع المجالات المتاحة بالإضافة إلى تعزيز شعور المشتركين بالانتماء للكنيسة القبطية الكاثوليكية وتنمية مواهبهم عن طريق التفاعل و التنافس و تكريم المتميزين .

وفي كلمته دعا الانبا باخوم جميع الحضور إلى قداس سيامته الأسقفية و طلب الصلاة لأجله لأنه يعتمد عليها بجانب تعاون الأباء الكهنة و الشعب معه

واعتبر باخوم أن المهرجان ك خطوة كبيرة للبناء بالإيبارشية مستشهدا بالاية (بهذا يعرف الجميع إنكم تلاميذي : أن كان لكم حب بعضا لبعض " يو 13 :

اختتم الحفل بإعطاء البركة الختامية من الانبا باخوم و التقاط الصور التذكارية