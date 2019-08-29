مطار القاهرة يخصص صالة مجهزة بأحدث الأجهزة لمنع تكدس حقائب الترانزيت

كتبت رحاب نبيل

خصصت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المهندس أحمد فوزي، منطقة لحقائب رحلات الترانزيت مجهزة بالصالة الموسمية بمطار القاهرة، وذلك في إطار الدور الذى يقوم به مطار القاهرة الدولى كمطار محورى.

وقالت مصادر بمطار القاهرة ، تم تخصيص منطقة لحقائب الترانزيت بالصالة الموسمية، وذلك بإضافة 2000 م مسطح كصالة للترانزيت مجهزة بالكامل بأحدث أجهزة للكشف عن المفرقعات وتم تأمينها بالكامل بكاميرات المراقبة ، وذلك لمنع التكدس ،حيث يستقبل مطار القاهرة حاليًا 35 % من رحلات الترانزيت مما كان يمثل عبئاً كبيراً على المطار .